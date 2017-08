Další ztráta. Bez šancí nemůžeme pomýšlet na výhru, hlesl Vácha

Před sezonou mohutně vyzbrojený celek z Letné udolala zapáleně bojující Zbrojovka, které před víkendem patřila poslední příčka v lize.

A ani Váchův návrat tápající Spartě body, klid a důvěru fanoušků nepřinesl. „Cítil jsem se dobře, ale prohráli jsme,“ stroze hodnotil 28letý defenzivní štít.

Co se na hřišti dělo?

Neměli jsme žádnou velkou šanci. Vstupy do poločasů jsme měli strašné. Taky jsme za to pykali a dostali dva góly.

BRNO - SPARTA 1:0. Na centr si naběhl Jan Polák, po něm zřejmě ještě usměrnil míč do vlastní sítě Josef Šural. BRNO - SPARTA 2:0. Brněnský obránce Lukáš Vraštil se prosazuje po standardní situaci a zvyšuje skóre zápasu.

Po první brněnské brance se dalo čekat, že se proberete. Měli jste převahu, ale gólman Zbrojovky moc práce neměl. Proč?

Těžko hodnotit, co chybělo. Chyběla vyložená šance a gól, který by nás dostal do kontaktu. Oba poločasy jsme začali strašně, nebyl to z našeho pohledu dobrý výkon.

Pátý ligový duel, třetí ztráta. Co s tím?

Samozřejmě vnímáme, že je to ztráta. A není to dobře. Teď je reprepauza a je klišé říkat, že přepneme a srovnáme se. Odejde nám dvanáct hráčů a bude to složité. Určitě jsme si ten vstup nepředstavovali takhle.

Přitom minulý týden proti Slovácku jste nepředvedli špatný výkon. Dá se říct, že prohra v Brně vás vrátí na zem?

Neřekl bych návrat na zem. Už jsem to říkal: Nevytvořili jsme si žádnou šanci, nemůžeme vstřelit gól. A proto nemůžeme pomýšlet na vítězství.

Náznaky šancí jste si vytvořili až v závěru, kdy domácí hráli bez vyloučeného Vraštila.

Na konci jsme měli na place pět útočníků, by byla škoda, kdybychom ani nevystřelili nebo si něco nevytvořili. Něco tomu chybělo, ale to si musíme teprve říct. Nemůžu to říct teď. Snažil jsem se dělat maximum, ale nestačilo to.

Dalo by se mluvit o sparťanské krizi?

To nechme být, to nebudeme říkat.