Měli jsme být aktivnější, ví Vácha. V odvetě se chce pokusit o nemožné

„Dva měsíce jsme se na něco připravovali a evidentně nám to nevyšlo. Soupeř byl silný a výsledek ovlivnila spousta faktorů v naší hře,“ uznal Vácha. „Usnadnili jsme jim to tím, že jsme hráli v deseti, ale na to bychom se neměli vymlouvat. Měli jsme být aktivnější a nenechat si dát čtyři góly.“

Zbytečné vyloučení Konatého ale zápas hodně ovlivnilo, souhlasíte?

Já bych to nekomentoval. To se mohlo stát komukoli z nás. Samozřejmě, je to nešťastné.

O to víc, že červená přišla ve chvíli, kdy se zdálo, že se začínáte zvedat.

Myslím, že jsme do zápasu nevstoupili špatně. Ale samozřejmě nás srazilo, že jsme dostali gól ze standardky, kleslo nám sebevědomí. A pak vyloučení... Neuvažovali jsme tak, že by výsledek nešel obrátit, ale věděli jsme, že to bude hodně složité.

Červená karta vás v důležitém utkání srazila už poněkolikáté. Proč?

Nevím, co k tomu říct. Je to opravdu nešťastné, nikdo asi nečekal, že se to stane. Ale k fotbalu takové věci patří, stalo se. Kdybychom hráli v jedenácti a nedostali rychle druhý gól, bylo by to jiné. Ve druhé půli už to bylo složité, zápas se pro nás nevyvíjel vůbec dobře. Oni si naopak začali věřit, věděli, že už to tak dohrají a my že už moc šancí mít nebudeme.

Věříte ještě v postup?

Viděli jsme v minulosti i v Lize mistrů dvojzápasy, které se pro jeden z týmu nevyvíjely dobře a nakonec postoupil. Ale my se teď hlavně soustředíme na domácí soutěž, kde máme jasný cíl. V odvetě ale příští týden budeme chtít odehrát dobrý zápas a pokusit se o nemožné.