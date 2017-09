Liberec funguje, nejdu sem jako spasitel, upozorňuje Vácha

Jak to vidí trenér Jindřich Trpišovský: „Když se objevila možnost Lukáše Váchu získat, tak jsme neváhali. Má za sebou úspěšnou libereckou minulost, my zase máme úzký kádr a s blížícím se koncem přestupního termínu jsme hledali posílení. Lukáš je hráč, který má bohaté zkušenosti, hrál velké zápasy, byl u titulu v Liberci, hrál evropské poháry. Spoléháme na to, že hráči ve Spartě jsou zvyklí být pod tlakem a o Lukášovi to platilo obzvlášť. Víme, že se nám nemusí dařit celou sezonu, přijdou i krizové momenty, a Lukáš je jedním z hráčů, kteří umí pozvednout prapor a vyhecovat mužstvo. Hodit se nám to může teoreticky už v sobotním utkání s Plzní. Lukáš je hráčem, který v důležitých momentech nepanikaří, umí přijít na hřiště v průběhu zápasu a něco s ním udělat. V tom je to podobný typ, jako byli Marek Bakoš a Milan Baroš. Na druhé straně je hodně emotivní a v tom ho asi budeme muset trošku krotit. Lukáš je teď po zdravotních problémech a potřebuje získat herní praxi, my jsme zase celkem úspěšně odstartovali do sezony, takže na něj není tlak, že by nám musel pomoct hned teď. Jde o to, aby se co nejdřív zabudoval do týmu a zvykl si na trošku rozdílný herní styl. Čas na přizpůsobení dostane. Věřím, že to bude výhodná spolupráce pro obě strany.“