Vácha přináší do Liberce zkušenosti a děkuje za pomocnou ruku

Pro zkušeného hráče je to návrat do dobře známých míst. Vácha se do Sparty odrazil před časem právě z Liberce, jemuž v roce 2012 pomohl získat historicky třetí mistrovský titul.

„V Liberci jsem to měl vždycky rád a často jsem se sem vracel. Je to známé prostředí,“ řekl Vácha. „Jsem rád, že mi Slovan nabídl pomocnou ruku, věřím, že naše spolupráce bude fungovat. Těším se na nové spoluhráče, a doufám, že rychle zapadnu.“

Osmadvacetiletý Vácha patřil k oporám Sparty, byl vyhlášeným bojovníkem i tváří klubu, v posledních sezonách ho však provázely opakované zdravotní problémy. V úvodu tohoto ročníku si léčil zraněné koleno, ale v posledním zápase v Brně, kde Sparta prohrála 0:2, už nastoupil v základní sestavě.

Minulý týden se však vynořily informace o tom, že byl ze sparťanského kádru vyřazen, což však letenský klub v prohlášení popřel.

„Musím jednoznačně odmítnout prezentaci, že by kdokoli Lukáše ze Sparty vyhazoval,“ řekl generální ředitel Sparty Adam Kotalík. „Vzhledem k nižšímu počtu utkání a šíři kádru Sparty existovalo značné riziko, že nebude mít takové vytížení, jaké by si s ohledem na jeho návrat on i klub představovali. Proto jsme hledali pro obě strany dobré řešení této situace, přičemž přáním Lukáše bylo zvolit právě Liberec.“

Liberec má nejmladší mužstvo v lize a Vácha by mu mohl přinést zkušenosti, jimiž výběr kouče Trpišovského právě neoplývá. „Doufáme, že jeho příchodem tým získá osobnost nejen v kabině, ale hlavně na hřišti,“ řekl liberecký sportovní ředitel Jan Nezmar. „Věříme, že Lukáš bude mít velký vliv na hru v momentech, kdy nám to úplně nepůjde, a že se o něj tým bude moct opřít. V neposlední řadě v něm získáváme důrazného hráče do středu pole, který umí vyhrávat osobní souboje, což po odchodu Tomáše Součka není právě náš šálek kávy.“

Lukáš Vácha už se v pondělí odpoledne zapojil do tréninku s Libercem, za který v letech 2009 až 2012 odehrál 92 zápasů, v nichž vstřelil šest gólů. Pokud se klubu podaří dotáhnout veškeré administrativní náležitosti, mohl by nastoupit už v očekávané sobotní bitvě Liberec-Plzeň. „Má za sebou krušné období, ale věříme, že připraven k utkání být může,“ uvedl Nezmar.