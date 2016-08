Atraktivní los. Southampton bude daleko těžší než Inter, myslí si Vácha

„Atraktivní los. Chtěl jsem do Anglie i do Itálie, což se mi splnilo. Ale budou to těžcí soupeři, stejně jako izraelský tým,“ tuší záložník Lukáš Vácha. „Šance na postup je, ale nebude to vůbec jednoduché.“

„Převládá spokojenost. Krásní soupeři, čekají nás pěkné zápasy,“ těší se obránce Michal Kadlec. „Ale taky těžká skupina. Bude to složité, favoriti jsou Inter a Southampton, ale my můžeme být černým koněm.“



Vácha si jako soupeře nejvíc přál Manchester United. S tím se sparťané neutkají, ale do Anglie pocestují. „Já tam nikdy nehrál, takže se těším. A když nevyšel z prvního koše Manchester, chtěl jsem Inter. Budet to atraktivní pro diváky i pro nás. Jestli hratelné, to uvidíme.“

Kadlec se vysněného soupeře také nedočkal, ani nemohl: Fenerbahce, jeho bývalý klub, byl totiž se Spartou ve stejném koši. „Škoda. Byly tam z Turecka i Konyaspor a Osmanlispor, ale v tomhle případě jsem spíš rád, že nám je nenalosovali. Jsou to nepříjemné týmy.“

Nepříjemní ale jistě budou i sparťanští soupeři. Inter, to je slavné jméno, pojem, Hapoel Beer Ševa statečně bojoval o postup do skupiny Ligy mistrů s Celtikem a Southampton v minulé sezoně skončil v anglické lize šestý.

„Vím, že tam trénoval trenér Koeman, pod ním hráli trochu jiný styl než ten typicky anglický. Podle mě to bude daleko těžší soupeř než Inter,“ myslí si Vácha.

Navíc na Spartu možná v dresu anglického klubu bude možná znovu číhat postrach jménem Nicolae Stanciu. Šikula ze Steauy Bukurešť, který třemi góly rozhodl dvojzápas v předkole Ligy mistrů, má k přestupu do Southamptonu hodně blízko.

„Fakt? No, super...“ usmál se Vácha ironicky. „Jestli přijde, tak to bude teda dobré... Ale bral bych to jako šanci na odvetu. Snad bychom se na něj podruhé připravili lépe.“