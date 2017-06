Jaro obránce Štetiny: maturita, operace, Sparta. Teď jen fotbal, těší se

Když dohrál s Duklou před koncem minulé sezony zápas na Slavii, skolily ho bolesti. „Myslel jsem, že je to jen nějaká střevní viróza, měl ji totiž spoluhráč Braňo Miloševič. Dostal jsem se z toho, ale břicho bolelo dál,“ vysvětlil Štetina.

Lékaři mu nakonec odoperovali slepé střevo, které potíže způsobilo.

Teď už jste v pořádku?

Ano, cítím se dobře. Operace vlastně přišla v tu nejvhodnější chvíli, na konci sezony jsem přišel jen o dva zápasy, jeden z nich bych navíc stejně kvůli kartám nemohl hrát. Kdyby to bylo třeba na začátku ligového ročníku, bylo by to složitější. Jsem rád, že všechno dopadlo tak, jak mělo. Tenhle půlrok byl opravdu zajímavý...

Povídejte.

V průběhu jara jsem řešil přestup a také maturitu, kterou jsem si teď dodělával v Nitře. Neměl jsem ji, protože jsem hodně mladý odešel na Ukrajinu. Teď už mám všechno za sebou a můžu se soustředit jen na fotbal.

Jaké jsou zatím dojmy z nového klubu a trenéra Stramaccioniho?

Jednoznačně příjemné. Trenér budí respekt už od pohledu, komunikujeme v angličtině, většině věcí rozumím, jen občas si s klukama nějak pomůžeme.

Co vám před prvním tréninkem říkal?

Přivítal nás, představil svůj realizační tým a vysvětloval, že chce být úspěšný. Mluvil i o tom, že musí poznat českou ligu, logicky toho o ní ještě tolik neví.

Přinesl nějaké novinky? Něco neobvyklého?

Zatím máme za sebou jeden trénink a fyzické testy, takže nebyl úplně čas. Ale určitě něco přijde, přece jen je to italská škola, proto čekám zejména zapracování na kondici.

Do klubu jste přišli s novým trenérem společně, může to být pro vás výhoda?

Těžko říct, začínám tu od nuly a je to nové jak pro mě, tak pro trenéra. V Česku už mám něco odehráno, lidi mě už asi trochu znají, ale makat musím naplno, pokud se tady chci prosadit. Jsem ve velkém klubu s obrovskou konkurencí.

Uprostřed obrany vám ale konkurence ubyla. Stopeři Mario Holek i Ondřej Mazuch končí.

Ale určitě za ně někdo další přijde, protože konkurence je rozhodně nezbytná. Pamatuju si to na Ukrajině, byl jsem mladý, prakticky až pátý stoper v pořadí a moc jsme si nekopnul. O to víc mě to ale nutilo makat, pracovat na sobě a právě to je důležité.

Přesto teď máte větší šanci na základní sestavu, ne?

To nevím. Uvidíme, jak se chytnu, až začneme hrát zápasy, záleží to jen na mně. Každopádně věřím, že jsem se během svého působení v Dukle ukázal, že na to mám a že můžu hrát i tady ve Spartě.