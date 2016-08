Nováček Pokorný: Nervozita? Jen lehká. Bylo by špatné, kdyby nepřišla

Ve stoperské dvojici nastoupil vedle kapitána Marka Suchého a přehnaný respekt ze slavnějších jmen neměl. Na všechny volal přezdívkami, často je dirigoval a ukazoval, který prostor by měli pokrýt.

„Trenér mi při individuálním pohovoru říkal, abych nebyl zakřiknutý. Abych se projevoval stejně jako v Liberci,“ říkal po utkání. „Tak jsem se snažil obranu dirigovat. Malinký respekt ještě samozřejmě mám, jsou to hráči top kvality. Ale stejně jsem se snažil co nejvíc mluvit - to je jedna z věcí, kvůli kterým tady jsem.“

Debut vám vyšel, tým neinkasoval. Jak jste si první start v národním týmu užil?

Hrozně jsem se na to těšil. Od ligového zápasu s Příbramí jsem nemyslel na nic jiného a doufal jsem, že to dobře dopadne. Jsem rád za výsledek i výkon, snad jsem neudělal ostudu. Užil jsem si to. Vždycky si před zápasem představuju, jak by to mohlo vypadat, a jsem rád, že to dopadlo ideálně.

Cítil jste nervozitu?

Lehkou jo. To musí být pokaždé, kdybych nervózní nebyl, nebylo by to dobře. Ale spíš jsem se těšil. Takový zápas jsem hrál poprvé v životě, když hrála hymna, běhal mi mráz po zádech. Velký zážitek.

Asi vám ho nepokazila ani žlutá karta za stažení Mchitarjana. Nebál jste se pak, že byste mohl dostat druhou?

Trochu. To by byl hezký debut, vyloučení ještě do poločasu... Ale musel jsem to udělat. Oni šli do brejku, Mchitarjan si míč předkopl a už jsem věděl, že ho nestihnu, protože je rychlý jak blázen. Musel jsem ho zatáhnout. Nechtěl jsem na to moc myslet, ale trochu mi problesklo hlavou, abych nedostal ještě jednu.

Co po vás trenér Jarolím chtěl? Hrát konstruktivně, nenakopávat?

Ano, to jsme si říkali. Snažili jsme se to plnit, docela nám to vycházelo. Je výborné, když na středu je David Pavelka s Vláďou Daridou. Podrží balon, nebojí se hrát, hodně nám to ulehčují v rozehrávce. Chtěli jsme hrát konstruktivně, sám vím, že soupeře to pak moc nebaví, když hraje hodně bez balonu.

Cítíte, že teď máte větší šanci na základní sestavu?

To nechci moc rozbírat, je to na trenérovi. Byl je to můj první zápas, jsou tady zkušení hráči. Když se mezi ně dostanu, budu rád.

Právě v prvním poločase, kdy jste hrál vy, bylo zkušených v sestavě víc. Mohla se blížit té, která nastoupí proti Severnímu Irsku?

Do takových teorií se fakt nechci pouštět. Byl bych opravdu rád a ještě mám tři dny, během kterých na tréninku můžu ukázat, že bych si to zasloužil. Ale když se to nepovede, svět se nezboří.