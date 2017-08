Pazdera po přestupu: Nejistota je pryč. Užívám si, že mohu být v týmu

Přestup někdejšího mládežnického reprezentanta Lukáše Pazdery byl navíc na vážkách. Hrozilo, že na podzim vůbec nebude hrát.

Baníku se upsal od 1. ledna 2018, kdy by byl po vypršení zlínského kontraktu volný hráč. Jenže Zlínští nechtěli Pazderu pustit zadarmo, a tak ho vyřadili z kádru.

Ostravští nakonec za pravého obránce zaplatili. Kolik, žádná strana neprozradila. Zřejmě to nebyla ani třetina z šesti milionů korun, které Zlínští údajně požadovali.

Se Zlínem jste mohl hrát Evropskou ligu, ale dal jste přednost nováčkovi ligy Baníku. Proč?

Evropský pohár je lákadlo. Byl jsem ve Zlíně i kapitán, takže moje pozice byla velmi dobrá, pevná, i když člověk to pořád musel na hřišti dokazovat. Nic není zadarmo. Ve Zlíně jsem vyrostl, za áčko odehrál dvanáct let, ale mám možnost někam se posunout. Baník využil toho, že mi končila smlouva. Není to jen o tom být celou kariéru v jednom klubu.

Takže jste potřeboval změnu?

Každý hráč by měl vědět, jak to chodí i jinde, poznat nové lidi, nové spoluhráče. Ano, řekl jste, že Baník je nováček, ale je to Baník Ostrava! Když vezmu Spartu, Slavii, tak potom mě napadá už jen Baník... Je to fenomén i kvůli fanouškům. A také nemusím nikam daleko od Zlína, neztratím úplně kontakt s domovem. Vážně to pro mě nebylo lehké rozhodnutí. Baník mi nabídl lepší podmínky než Zlín a člověk se musí dívat i na to, nejen na sportovní stránku.

Jak jste se připravoval, když vás Zlín vyřadil z kádru?

Individuálně, ale každý fotbalista ví, že to není ono. Teď už jsem na place s klukama a postupně se do toho dostávám. Užívám si, že zase mohu být v týmu a hrát. Taková nejistota je pryč. Už se zase mohu soustředit na fotbal.

To jste si určitě hodně oddechl, když se kluby dohodly.

Samozřejmě. Bral jsem to tak, že kdyby to nevyšlo, tak by to byla prohra všech tří stran. Nejvíc bych to odnesl já. Musím poděkovat lidem z Baníku, že to vyřešili.

Byl jste připravený i na to, že přestup nevyjde a na podzim nebudete hrát?

To jsem si nepřipouštěl, i když ve skrytu duše jsem to měl. Věřil jsem však, že se kluby domluví. Pokud by to nevyšlo, Zlín by z toho nic neměl, Baník by na mě čekal a já bych půl roku stál. Ani jedné straně by to nepřidalo.

Baník ve středu nastoupí v poháru na hřišti Hulína. Tušíte, zda budete v sestavě?

Jsem v Ostravě od pátku, kdy kluby stihly přestup vyřídit. S týmem se připravuji čtvrtý den, takže nevím, jestli se do sestavy vejdu. To je na trenérovi. Ale začínat v Hulíně je takové pikantní, protože hodně tamějších kluků prošlo zlínským týmem. Dá se říct, že s většinou jsem hrával.

Asi pro vás nebude problém naskočit do mužstva, jemuž vyšel start sezony.

Před dvěma roky jsme se Zlínem také byli nováčkem a dařilo se nám, tým šlapal. Když se mužstvu daří na hřišti, je fajn i v kabině. Určitě ale přijde i období, kdy to tolik nepůjde, a tam musí být kabina silná, aby ukázala, že táhne spolu, a zvládla kritické momenty. Těch se nevyvaruje ani Sparta, Slavia nebo Plzeň.