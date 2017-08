Dokážeme se semknout, těší ostravského obránce Pazderu

Po prvním poločase jsme ten bod získali, ale na konci utkání jsme dva body ztratili... Takto Lukáš Pazdera hodnotil duel s Teplicemi. „Byl to divoký zápas, ale už jsem něco zažil,“ prohlásil třicetiletý obránce, který do Baníku přišel ze Zlína. „Člověk se musí soustředit na ten zápas, nevnímat okolí, jestli je někdo zraněný, nebo ne. Nezaobírat se tím, jaký je stav.“

Pazdera byl po utkání hodně rozpolcený, jelikož Baník stav otočil a o výhru přišel v poslední minutě. „Kdybychom v devadesáté minutě vyrovnávali my, tak skáčeme do stropu. Otočit utkání bylo super, ale bohužel. Remizovali jsme.“

S čím jste šli do druhého poločasu za stavu 0:2?

V kabině jsme si řekli, že nic není ztracené. A začátek druhé půle byl excelentní. Vyrovnali jsme, vzápětí jsme dali třetí gól, ale bohužel vedení jsme neudrželi. Po první půli bychom však tu remízu brali.

Jak se vám hrálo, když jste prohrávali a ještě přišli o zraněného brankáře Vaška?

Zápas byl důrazný. Bylo to agresivní, ale férové. To zranění jsme nemohli moc vnímat.

Nebyl problém v tom, že v obraně jste najednou byli dva úplně noví hráči, vy a stoper Oleksander Azackij?

Těžko říct. Při těch gólech chyby vyplynuly z dohrávaných situací. Teplice standardky a centry zahrávaly velice dobře, na to se těžko reaguje. Musíme se z toho poučit.

V první půli vám ale vůbec nešla hra dopředu. Proč?

Asi jsme byli stavem nula dva nalomeni. To skolí i lepší týmy, ale ukázali jsme, že se dokážeme semknout. Po přestávce to bylo na hřišti vidět. Dali jsme rychlý kontaktní gól a najednou se to úplně otočilo.

Jenže soupeř vyrovnal. Co se při rohu Teplic stalo?

Byla to zbytečná standardní situace. Ale měli jsme si s ní poradit. Všechny tři góly jsme dostali z centrovaných balonů, a to je škoda.

Jak těžké pro vás bylo naskočit do zápasu po nevydařeném utkání na hřišti Slovácka, kde jste prohru 2:5 sledoval z lavičky?

Ten zápas jsme si vyříkali. Pokud jde o mě, tak už jsem byl nachystaný na Slovácko, ale trenér se ještě rozhodl sestavu po Slavii podržet. Se Slováckem jsme bohužel prohráli, takže se pro mě otevřela cesta do sestavy.

Co start ligy z pohledu Baníku ukázal?

Že máme sílu v takovém tom semknutí, protože už na Slovácku, kde jsme prohrávali 0:3, jsme dokázali snížit na 2:3. Tam nás zlomil čtvrtý gól do šatny. Určitě ale nechceme hrát tak, abychom prohrávali a zápasy pořád otáčeli.

Ty minulé dva tak ale vypadaly.

Hráli jsme s Teplicemi doma, chtěli jsme diváky potěšit vítězstvím, ale bohužel se to nepodařilo. Snad si ale odnesli i nějaký zážitek. My se teď do příštího utkání (v neděli od 18.30 v Plzni) musíme zlepšit.