Magerův gól Mladé Boleslavi nestačil: Hezčí by to bylo se třemi body

„Jeden gól nestačil, no,“ litoval Lukáš Magera po remíze 1:1. „Měl jsem tam ještě dvě další možnosti, které brankou mohly skončit, ale Berkovec mi to dobře chytil. Za vstřelený gól jsem samozřejmě rád, ale hezčí by to bylo se třemi body.“

Po tom špatném vstupu do ligy jste asi do Karviné přijeli pro vítězství.

Přijeli jsme s tím, že jsme prohráli dva domácí zápasy a potřebujeme získat body. Nakonec máme jenom jeden, ale musíme být nohama na zemi, protože Karviná není špatný soupeř. Je to tak, jak to je. Jsme na jediném bodu a musíme pokračovat s hlavou vzhůru, aby se to zlepšilo.

Vyrovnávací branku jste inkasovali těsně před koncem. Trenéra Uhrina jste hodně rozlítili.

Už se není čemu divit. V těch zápasech máme hodně šancí, ale gólů nám tam moc nepadá a těsný náskok nejsme schopní udržet. Samozřejmě nervy pracují, stres se zvyšuje, tlak stoupá. Musíme to zvládat líp.

Co se podle vás dalo v posledních minutách udělat lépe?

Myslím, že jsme měli vepředu více podržet balon a ne se zbytečně hnát za druhým gólem. Potvrdilo se, že tyhle těsné zápasy letos opakovaně nezvládáme. Buď je potřeba zvýšit náskok, nebo držet míč a kontrolovat hru.

Kde vidíte hlavní chybu? Proč podle vás padla vyrovnávací branka?

Špatně jsme tam vystoupili, domácí se dostali do otevřené obrany a dali z toho branku. Bohužel, naše blbost.

Vaše branka byla pěkná, střele předcházela povedená zasekávačka.

Uvědomil jsem si, že by mi střelu levačkou postavený obránce asi zablokoval, tak jsem si to zasekl a vypálil svou slabší pravačkou. Moc gólů pravou nedávám, nebyla to žádná bomba, ale dobře umístěný pokus.

Proč trvalo tak dlouho, než se vaše jméno objevilo v základní sestavě?

V úvodu sezony jsem měl nějaké zdravotní problémy, nehrál jsem ani jeden přípravný zápas v základní sestavě, protože jsem doháněl tréninkové manko. Už jsem se těšil, až budu moct nastoupit od začátku a jsem rád, že jsem na hřišti vydržel osmdesát minut.

Už tu s vámi nebyl trenér Martin Svědík. Co víte o jeho konci v klubu?

Spíš se to řešilo v novinách. My jsme se jen dozvěděli, že trenér Svědík skončil, nijak zvlášť jsme to neprobírali. Žádný oficiální důvod, kromě toho, co proběhlo v médiích, jsme se nedozvěděli, takže k tomu víc říct nemohu.