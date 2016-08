Ostravský Lupták: Chceme vyhrávat a na nic jiného nemyslíme

OSTRAVA Lukáš Lupták měl nabídky z první slovenské ligy i Polska. Přesto se rozhodl pro Baník. „Líbí se mi snaha klubu vrátit se hned do ligy. K tomu bych chtěl pomoci,“ řekl šestadvacetiletý obránce.

Vaše mužstvo se tvořilo až do poslední chvíle. Už si sedá?

Už jsme se dali dohromady, vytvořili jsme celkem dobrou partu, i ti, co přišli jako poslední – Tomáš Hučko a Tomáš Zápotočný.

Ze tří ligových duelů máte sedm bodů. Vyšel vám start lépe, než jste čekali?

Zpočátku jsme se obávali, jak nám to půjde. V přípravě se nám moc nedařilo, ale teď to jde. Věděli jsme, že druhá liga bude těžká, že se na nás každý soupeř pořádně připraví. A tak tomu i je.

Teď vás čeká Frýdek-Místek. Byli jste se podívat na jeho domácí výhru s Vlašimí 1:0?

Trenéři zřejmě ano. My jsme měli volno, a tak jsem jel domů za rodinou. Viděli jsme ale rozbor jejich hry, víme, co od nich čekat, ale my musíme spoléhat na svou hru. Bude to však těžký zápas, je to derby. Snad budeme pokračovat v úspěšné sérii, aby nám vydržela co nejdéle.

Od začátku jste pod tlakem. Musíte vyhrávat. Ustojíte to?

Zatím se nám to daří, nemůžeme nikoho podcenit. Liga je vyrovnaná, každý bojuje.

Sedí vám místo v záloze?

V Ružomberku jsem hrál víceméně na pravém kraji obrany, ale snažím se hrát co nejlépe. Je to pro mě změna, ale útočit mi nedělá potíže.

Lukáš Lupták

V úterý jste v poháru rozstříleli Břeclav 6:0. Je i to povzbuzení?

Mělo by nás to ještě více nastartovat před dalšími zápasy ligy.

Svědčí ta výhra o síle Baníku, který se v minulosti trápil i s divizními protivníky?

Kvalita v mužstvu je, ale je to i o tom, že opravdu nepodceníme žádného soupeře. Chceme vyhrávat a na nic jiného nemyslíme.