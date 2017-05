Největší zápas mé kariéry, ví zlínský záložník Holík před finále poháru

„Je to největší a nejdůležitější zápas mé kariéry. Neřekl bych, že si někdy ve Zlíně zahraju finále poháru. Ale je to tady,“ těší se Holík na vyvrcholení soutěže, které může klub katapultovat do skupiny Evropské ligy. „Vnímáme to. Vychází o tom spousta článků, šance je obrovská.“

Jste z finále nervózní?

Trošku ano. Před zápasem to ale opadne a nachystám se na něho jako na každý jiný. V lize se mi nedaří střílet góly. Buď mi to gólman chytne, nebo to jde mimo. Věřím, že v poháru to zase zlomím a nějaký dám.

Jste proti druholigistovi favoritem?

Po našich porážkách v lize si to nemyslím. Naopak Opava vyhrává. Sebevědomí bude na jejich straně. Vyřadili čtyři prvoligová mužstva. Je to pro nás varování. V zimě jsme Opavu porazili, ale vycházet se z toho nedá. V přípravě se zkouší a každý zápas je jiný. V lize jsme hráli naposledy před dvěma roky, od té doby jsou oba týmy někde jinde.

Už jste se oklepali ze sobotní domácí porážky od Jihlavy?

V neděli byla špatná nálada, skoro každý mlčel. Musíme se semknout a jít do utkání s tím, že ho zvládneme. Po zápase s Jihlavou přišlo do kabiny vedení klubu, bylo potřeba něco říct.

Jeli jste dva dny předem. Jak to berete?

Je to výhoda. Trenér říkal, že máme režim Ligy mistrů - tiskovka, předzápasový trénink. Budeme na hotelu, kde si můžeme pořádně odpočinout. Necestuje se nikam daleko. Stadion i trávník jsou v Olomouci pěkné. Vždycky se mi tam hrávalo dobře.