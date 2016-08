Každým tréninkem je to lepší a lepší, hodnotil plzeňský hrdina Hejda

Prohrávali jste, ale nakonec slavíte důležité vítězství.

Slavia vedla po gólu, který jsme jí darovali, jinak si šance nevytvořila. Druhá půle byla podle našich představ, v naší režii, dominovali jsme.

Vítězný gól jste dal vy po rohovém kopu. To byl signál?

Ne, vyplynulo to ze hry, Honza Kopic to dobře zatáhl, já si balon našel a snažil jsem se to uklidit.

Co proběhlo v kabině po prvním poločase, který jste prohráli?

Chtěli jsme dál hrát, byli jsme silní na míči, pomohl nám první gól a od druhého už to bylo v naší režii.

Nečekali jste, že ten zápas bude vyrovnanější?

Slavia má své problémy, ale vedla, mohla hrát v klidu. My jsme si to trošku ztížili, ale druhá půle byla z naší strany výborná. Pak už jsme hráli, jak jsme chtěli.

Pod novým trenérem Romanem Pivarníkem hrajete na dva útočníky. Už si to nové rozestavení sedá?

Hrajeme to takhle krátce, snažíme se to pilovat a každým tréninkem je to lepší a lepší. Myslím, že to bude dobré.