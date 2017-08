FCSB trestal plzeňské chyby. Tady už nejsou slabí soupeři, uznal Hejda

Plzeň se musí vzpamatovat z nečekané domácí porážky 1:4 od soupeře, nad kterým před týdnem dvakrát vedla a věřila, že ho může z cesty do Ligy mistrů odstavit.

„Bolí to, zvlášť po tom nadějném výsledku, který jsme si z Rumunska přivezli,“ krčil rameny Lukáš Hejda po utkání s FCSB, někdejší Steauou Bukurešť.

Na hřišti často potkával s urostlým Denisem Alibecem, jenž byl jednoznačným vítězem: na jeden gól přihrál, druhý sám vstřelil.

„Věděli jsme o té jejich obrovské kvalitě dopředu, v téhle soutěži už na slabého soupeře nenarazíte. Dneska ale bohužel potrestali úplně všechno, co jsme udělali špatně,“ mrzelo Hejdu.

Západočeši přitom vůbec neodstartovali zle. Měli šance, na Rumuny vlétli. A Hejda pokračoval: „Asi by se to odvíjelo jinak, kdybychom vstřelili gól. Ale připravovali jsme se i na scénář, že inkasujeme. Věděli jsme, že nám stačí jedna branka, kterou jsme nakonec i dali. To už jsem věřil, že to dotáhneme, ale vlastníma chybama jsme se o to připravili.“

Přesněji řečeno osmiminutovkou hrůzy, ve které FCSB vstřelil tři góly. „Co se s námi stalo? To kdybychom věděli,“ kroutil hlavou Hejda.

„Chyběl nám vůdce,“ prohlásil o zpackaném závěru trenér Pavel Vrba.

Toho potřebují v Plzni rychle znovu najít, pokud chtějí na podzim alespoň do Evropské ligy. „Je to pro nás velká motivace,“ přitakal Hejda ve chvíli, kdy ještě pravděpodobně neznal výsledky ostatních středečních zápasů.

Pokud ano, už možná věděl, že po vypadnutí Ajaxu i Dynama Kyjev mohla být Plzeň v posledním předkole Ligy mistrů nasazená, čímž by se vyhla těm nejsilnějším soupeřům v čele s Liverpoolem a Sevillou.

O to větší šanci postoupit do hlavní fáze tak mohla mít. Po kolapsu s FCSB se o ní ale připravila. Bojovat bude jen o soutěž útěchy - Evropskou ligu.