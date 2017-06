Posily Sparty a Slavie nechává Hejda bez komentáře, soustředí se na sebe

„Jeho rukopis je znát. Klade důraz na to, abychom hráli po zemi,“ říkal 27letý stoper po středečním vítězství 8:1 nad druholigovým Ústím nad Labem. Mimochodem, se stejným sokem viktoriáni předtím v přípravě třikrát v řadě remizovali.

Tentokrát se hrálo ve velkém vedru. Jak to v době tvrdé tréninkové dřiny snášíte?

Je to náročné, těžké. Ale takhle to má každý ligový tým, musíme se s tím všichni nějak poprat.

Trenér Vrba v sobotu na Petříně říkal, že tu nejhorší část už máte za sebou. Je to znát?

Já to vidím stále stejně, nohy bolí. Kouč to možná jen trochu odlehčil.

Na jaře jste patřil do základní sestavy. Věříte, že i teď máte v přípravě v týmu pevnější místo?

Já to takhle necítím. Nevím, jestli mám něco jistého. Je tady nový trenér a hrát může kdokoliv.

Byl to třetí přípravný zápas. Je už patrná nějaká změna herního systému?

Trenér Vrba je známý tím, že chce hrát všechno po zemi, s minimem nákopů. My se snažíme být pořád v pohybu a nabízet se, abychom to co nejrychleji vstřebali.

Takže hrát po zemi je teď to nejpodstatnější?

Řekl bych, že jo. Trenér na to hodně klade důraz, chce, abychom si to víc obehrávali s balonem na zemi.

Jak si zvykáte na Davida Limberského na pravé straně obrany?

To je otázka spíš pro něho. Mně je vcelku jedno, kdo tam je. Ani nevím, jestli v tom je nějaký úmysl.

Co říkáte na mohutné posilování Sparty a Slavie?

To bych nechal bez komentáře. Moc to neřešíme.

Očekáváte, že kvůli tomu bude příští sezona ještě zajímavější?

Nebudeme říkat, že ne. Tyhle dva týmy masivně posilují. Asi v tom je i vidina přímého postupu do Ligy mistrů. My se ale soustředíme především na to svoje.

Takže bude i pro vás prestižní potkávat v lize takové borce?

Bude to zajímavější, jsou to hvězdy. Uvidíme, co předvedou a hlavně jak na to budeme schopní reagovat my.

Může být vaší výhodou, že jste delší čas pohromadě?

V Plzni hráči moc nerotují, už pár let jsme pospolu. Dochází jen na kosmetické změny. Jestli to ale bude výhoda, to se teprve ukáže.