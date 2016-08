Natěšený plzeňský stoper Hejda: Řím jsem si moc přál

„Bude to těžký zápas. Slavia chce být úspěšná stejně jako my, zatím se jí to nedaří podle představ. Já očekávám atraktivní utkání,“ předpovídá útočník Viktorie Michael Krmenčík.

Oba kluby v týdnu bojovaly o evropský pohárový podzim. Zatímco Slavia po dvou porážkách 0:3 s Anderlechtem marně, Plzeň se po zklamání z vyřazení z Champions League může těšit „alespoň“ na Evropskou ligu. A los v Monaku nalil hráčům další energii.

„Pro postup uděláme maximum. V loňské sezoně jsme na něj určitě měli také, nakonec jsme zklamali sebe i fanoušky. Letos to nechceme dopustit,“ prohlásil obránce Lukáš Hejda. Těší se hned na prvního soupeře, už 15. září do Plzně přijede italský AS Řím. „Moc jsem si ho přál a na zápasy s tímto klubem se hrozně těším. Věřím, že mu budeme rovnocenným soupeřem a dokážeme ho obrat o body,“ doplnil Hejda odhodlaně.

Nicméně teď musí Viktoria rychle přepnout na domácí ligu a napravit ztrátu bodů se Zlínem v minulém kole. „Proti Razgradu jsme jezdili po zadku, nechali na hřišti srdce. A proti Slavii musíme hrát stejně,“ burcoval Krmenčík.