Droppu láká Slovan, má i jiné nabídky. Během pár dní chci mít jasno, říká

Fotbal

Zvětšit fotografii Český záložník Lukáš Droppa v kvalifikačním utkání proti Ázerbájdžánu v hlavičkovém souboji s Ramilem Šejdajevem. | foto: Reuters

dnes 14:15

Na první pohled je to tak trochu kuriozita: i když patří do kádru fotbalové reprezentace, zůstává už skoro měsíc bez angažmá. Záložník Lukáš Droppa ale o nabídky nemá nouzi, jen mezi nimi pečlivě vybírá. Nejblíž má v tuhle chvíli zřejmě do Slovanu Bratislava.

„Už asi šest nebo sedm nabídek jsem odmítl, teď se řeší Slovan. Je pravda, že mají velký zájem, jsme zhruba měsíc v kontaktu. Zatím zvažuju všechna pro a proti,“ říká Droppa. „Měl bych to hodinku a půl, což je určitě lepší, než létat deset hodin do Ruska. Může se stát, že ve Slovanu za dva tři dny podepíšu, ale nic jistého ještě není.“

Čtěte ve středeční MF DNES: Rozhovor s reprezentantem Lukášem Droppou o tom, jak poněkolikáté prožívá hledání nového angažmá Droppa je během posledního roku a půl potřetí v podobné situaci. Bez angažmá zůstal nejdřív po štaci v polské Vratislavi, nakonec zamířil do rumunského Pandurii. Klub měl ale finanční problémy, proto angažmá ukončil a znovu hledal nový tým - nakonec zamířil do ruského Tomsku. Ten na podzim hráčům neplatil, proto je teď sedmadvacetiletý záložník znovu volný. „Chci mít jasno co nejdřív, ne čekat na poslední dny přestupového období. Nabídek je teď několik, rozmýšlím se. Do dvou nebo tří dnů bych rád někde podepsal,“ tvrdí Droppa. „Hlavně už nechci na nic dlouho čekat a prováhat jiné možnosti.“

Kvůli rodině by rád hrál blízko českých hranic, ale návrat do domácí ligy, kterou hrál naposledy před třemi lety za Ostravu, neplánuje. I když se spekulovalo o tom, že ho lákají Plzeň, Slavia či Sparta. „Nevím, jestli tyhle kluby měly opravdový zájem. Když se podíváte na soupisky, asi na mou pozici nikoho nehledají,“ přemítá Droppa, který na podzim odehrál za reprezentaci čtyři zápasy. „I já sám rozumně vidím, že do těchto tří klubů se asi nedá dostat, museli by někoho prodat. Měl jsem nabídky i z dalších dvou českých týmů, ale tohle řešení jsem volit nechtěl.“