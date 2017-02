Škoda, že nemáme tři body, litoval karvinský Budínský remízy

Fotbal

Zvětšit fotografii Lukáš Budínský z Karviné (v bílém) se snaží překonat mladoboleslavského brankáře Jana Šedu. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

dnes 11:56

Byl hodně vidět. Často střílel. A byl to záložník Lukáš Budínský, kdo hlavou dostal fotbalisty Karviné do vedení. „Měl jsem dneska asi pět střel. Bohužel jen jeden gól. Brankář Boleslavi mi dva chytil. Je to škoda, mohli jsme to dotáhnout do konce,“ podotkl Budínský po remíze 1:1.