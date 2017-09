Na bod s Francií čekali 103 let. Napsali jsme dějiny, slaví Lucemburčané

„Na tohle nezapomenu do konce života.“

Dvacetiletý záložník Olivier Thill nechápal, nevěřil. Teprve ve druhém zápase za lucemburskou reprezentaci si zahrál proti Pogbovi. Proti Griezmannovi, Mbappému, Giroudovi. A když sudí naposledy zadul do píšťalky, tak mu došlo - vždyť my jsme obrali jeden nejlepších týmů na světě!

Ve francouzském Toulouse se v neděli večer zrodil jeden z nejpřekvapivějších výsledků poslední doby. Favorizovaný domácí výběr měl ohromnou převahu, míč držel 76 procent času, vypálil 34 střel, dvakrát se balon odrazil od tyčí.

„Jejich gólman předvedl heroický výkon,“ vysekl poklonu zkušenému Jonathanu Joubertovi francouzský trenér Didier Deschamps. Sedmatřicetiletý holohlavý brankář je v týmu s přehledem nejstarší, v nominaci kromě něj byli jen dva další třicátníci - útočníci Daniel da Mota s Aurélienem Joachimem.

Jinak samí mladíci. Proti Francii hrál kromě zmíněného Thilla i jeho mladší bratr Vincent, jemuž je teprve sedmnáct!

„Měli jsme proti sobě jedenáct válečníků. Byl to krásný pohled, protože mi to trochu připomnělo můj klub,“ obdivoval bojovnost Lucemburčanů útočník Antoine Griezmann. Právě on mohl Francouze uklidnit, pět minut před pauzou vypálil z volného kopu, jenže trefil břevno. A to několik okamžiků před tím schovával nevěřícně obličej do dlaní, když přestřelil z vyložené pozice.

Ale pozor, i outsider měl šance, střídající Gerson Rodrigues také otřásl brankovou konstrukcí. „Je škoda, že se balon odrazil zpět do hřiště. Chvíli jsem měl pocit, že to jde do sítě,“ smutnil Rodrigues v rozhovoru pro deník Lucemburger Wort.

Jen si představte, kdyby Lucembursko vyhrálo. To by byl poprask!

Už takhle prožilo neobvykle povedený kvalifikační sraz, napřed ukončilo devítizápasové čekání na tři body, když zdolalo Bělorusko 1:0. K tomu remíza s Francií, která navíc nastoupila v nejsilnější sestavě.

Byť proti sobě měla 136. tým na žebříčku, trenér Deschamps poslal na trávník elitu. Pogbu, Kantého, Lemara. Mbappého, druhého nejdražšího fotbalistu planety, který po dobrém představení proti Nizozemsku, kde naskočil jako náhradník, se v základní jedenáctce uvedl rozpačitým výkonem.

I ostatní to za neschopnost porazit fotbalisty z půlmilionové zemičky schytali. Deník L’Equipe jim dal průměrnou známku 3,6, nejhůř dopadli levý bek Laywin Kurzawa (2) a před ním hrající Thomas Lemar (3). Naopak bezejmenní protivníci obdrželi vesměs sedmičky či osmičky.

„Je to pro nás historický a slavný den. Bod se špičkovým týmem je mimořádně výjimečný. Dali jsme do toho srdce i odhodlání,“ prohlásil trenér Luc Holtz, jehož tým neprohrál s Francií poprvé od roku 1914. „A s trochou štěstí jsme mohli mít tři body,“ zasnil se.

„Tento večer jsme napsali dějiny lucemburského fotbalu,“ jásal prezident tamní federace Paul Phillip.

Lucembursko nečekaným výsledkem navíc zamotalo finiš kvalifikace o mistrovství světa, Francie sice zůstala na první příčce skupiny A, ale druhé Švédsko ztrácí jen bod. A do hry se vrátilo i třetí Nizozemsko, které přitom od Francouzů nedávno dostalo čtyři branky.

A Lucemburčané už v tabulce nejsou poslední, přeskočili Bělorusko. „Když jsem se naposledy vracel do klubu, smáli se mi, protože jsme dostali pět gólů od Nizozemců,“ vzpomínal Rodrigues, jenž hraje druhou nizozemskou ligu za SC Telstar.

„Až se vrátím teď, Lucembursku se už nikdo smát nebude.“