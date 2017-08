Slávista Švento si APOEL nepřál. Ale šance vidím pozitivně, říká

S kyperským týmem se slávisté utkají o Ligu mistrů. Je to jako finále na dva zápasy. Kdo bude úspěšnější, vyhraje ohromný finanční jackpot (336 milionů korun) a může se těšit na šest parádních zápasů ve skupině.

„Nemohli jsme si moc vybírat, ale myslím, že to bude atraktivní zápas, takže se na něj těšíme. Chtěli jsme Maribor, ale to se nepovedlo,“ poznamenal obránce Jan Bořil pro klubový web.

Maribor se v osudí jevil jako nejpřijatelnější soupeř, kyperský šampion je papírově druhý nejpřijatelnější. I když jak pro koho.

„Pro mě osobně je to dost nepříjemný soupeř. Ať už řecký nebo kyperský fotbal, třeba už z toho klimatického hlediska. Z toho fotbalového by bral Celtic nebo Kodaň. Ale říkám, je to jen můj osobní názor. Přijali jsme to, do zápasů dáme všechno,“ ujisitl Švento po slávistické stránky.

APOEL Nikósie rok založení: 1926

klubové barvy: žlutá a modrá

web: www.apoelfc.com.cy

největší úspěchy: 26x mistr ligy (poprvé 1936, naposledy 2017);

Stadion: GSP (kapacita 22 859 diváků)

Trenér: Jorgos Donis (Řecko)

Současné opory: Nektarios Alexandru, Statis Aloneftis, Jorgos Efrem, Vinícius

Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech

2004/2005, 2. předkolo LM: APOEL - Sparta 2:2 a 1:2

2010/2011, 3. předkolo EL: APOEL - Jablonec 1:0 a 3:1

2015/2016, základní skupina EL: Sparta - APOEL 2:0 a 3:1

Ostatní: v sezoně 2003/2004 pomohli k ligovému prvenství také obránce Tomáš Votava a trenér Dušan Uhrin starší zdroj: čtk

APOEL sídlí v kyperském hlavním městě, které je rozděleno na řeckou a tureckou část stejně jako celý ostrov. Pokud chcete z pěší zóny v řecké čtvrti přejít na druhou stranu, potřebujete cestovní pas.

Klub patří do řecké části, stadion leží na předměstí u dálnice, která vede z Larnaky, kde je mezinárodní letiště.

APOEL je nejúspěšnějším klubem na Kypru, získal 25 ligových titulů a v posledních letech mu to jde i v pohárech. Dvě účasti v Lize mistrů jsou staré osm a šest let, na podzim 2011 dokonce vyhrál skupinu a následně přes Lyon postoupil do čtvrtfinále, kde narazil na Real Madrid.

„Já si vzpomínám, že když hráli o sezonu dřív v Evropské lize s Jabloncem. Udělali na mě velký dojem. Přehráli Jablonec a mohli dát hodně gólů,“ podotkl trenér Jaroslav Šilhavý.

V posledních čtyřech ročnících hrál skupinou fázi Evropské ligy, loni dokonce postoupil až do osmifinále.

V letošní kvalifikaci o Ligu mistrů postupně vyřadil lucemburský Dudelange (1:0 a 1:0) a pak rumunskou Konstanci (0:1 a 4:0 po prodloužení). Pikantní je, že po úvodní porážce v Rumunsku byl odvolán nizozemský trenér Mario Been, jenž byl v klubu pouhé dva měsíce. Nahradil Jorgos Donis.

„Je to hratelné, i když na Kypru to bude hodně těžké, protože tam bude velké horko a dusno. S tím se nějak popasujeme,“ ujistil Bořil.

„V dnešním fotbale je každý zápas otevřený. Vidím naše šance pozitivně, ty play-off zápasy jsou hodně těžké, rozhodují maličkosti,“ poznamenal Švento.

Poražený ze souboje půjde do základní skupiny Evropské ligy a jako bolestné dostane 3 miliony eur, 2,6 milionu eur získá právě za Evropskou ligu, celkem tedy 148 milionů korun.

Vítěz česko-kyperského duelu si přijde na 2 miliony eur za play-off Ligy mistrů a zmíněných 12,7 milionu za účast v hlavní fázi. Slavii, která má za sebou solventního majitele z Číny, však víc než peníze zajímá právě prestiž, spojená s postupem do Ligy mistrů.

„Čeká nás velká výzva, velká překážka, ale to jsme věděli už před losem, ať už bychom dostali kohokoliv. Člověk si nevybere, každý ten zápas je těžký, budou rozhodovat detaily. Věřím tomu, že to zvládneme,“ dodal Švento.