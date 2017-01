Fotbalisté do 21 let o postup na další Euro budou bojovat i s Chorvaty

„Nemohu teď do detailu hodnotit naše soupeře, ale obecně lze říci, že o postup by mělo hrát s námi Chorvatsko a Řecko. V minulosti se naše jedenadvacítka několikrát s oběma střetla a myslím, že máme pozitivní bilanci.

Ale to je jen jeden aspekt, bude rozhodovat to, jak silné týmy mají tyto země v současnosti,“ poznamenal pro web fotbalové asociace český kouč Vítězslav Lavička.

„I Bělorusko může zamíchat kartami. V minulé kvalifikaci například porazilo Slováky, kteří pak postoupili. Nás zase obrali o dva body Lotyš.“

Česko v kategorii do 21 let patří mezi země, které na závěrečný turnaj víceméně patří. Z posledních deseti šampionátů se zúčastnilo šesti, z toho naposled v roce 2015 jako pořadatel nemusel do kvalifikace.

Současná jedenadvacítka pod trenérem Lavičkou vyhrála svou skupinu a zajistila si start na letošním Euru v Polsku. Tam se poprvé hraje se dvanácti týmy, dosud to bylo s osmi.

I nové mužstvo bude muset vyhrát skupinu, aby postoupilo přímo. Další možností je skončit mezi čtyřmi nejlepšími na druhých místech, kteří si zahrají baráž.

„Na první pohled se zdá, že los byl přijatelný jak po stránce sportovní, tak také z hlediska organizačního. Nečeká nás žádné dlouhé cestování,“ poznamenal manažer národního mužstva Jaromír Šeterle.

Itálie má jako hostitel účast jistou, San Marino jako spolupořadatel musí hrát kvalifikaci. Šampionát je současně kvalifikací na olympijské hry v Tokiu 2020.

Do kvalifikace startující už v březnu se zapojí rekordních 54 zemí, které los rozdělil do devíti skupin..

Český tým byl v prvním losovacím koši a vyhnul se tak soupeřům jako je Německo, Anglie nebo Francie.

Nejtěžším soupeřem bude jistě Chorvatsko, která vychovává velké množství talentů pro špičkové evropské kluby.

S Moldavskem se výběr trenéra Vítězslava Lavičky utkal v předchozí kvalifikaci a vyhrál 4:1 a 3:1.