Italský los: Plzeň jde na Řím, Sparta na Inter a Liberec na Fiorentinu

Plzeň jako jeden z dvanácti nejvýše nasazených týmů dostala jednoho z nejatraktivnějších ale i nejsilnějších soupeřů z druhého koše - AS Řím.

V jeho společnosti se nacházela i Sparta a dočkala se až na závěr, jejím vyvoleným se stal Inter Milán.

Termíny Evropské ligy 1. kolo (15. září)

2. kolo (29. září)

3. kolo (20. října)

4. kolo (3. listopadu)

5. kolo (24. listopadu)

6. kolo (8. prosince)

A Liberec, který šel během ceremoniálu v Monaku na řadu z třetího výkonnostního koše, byl nalosován k Fiorentině a PAOK Soluň. Ty pak doplnil Karabach Agdam, který se v Česku představil nedávno. A Plzni v 3. předkole Ligy mistrů pořádně zatápěl.

„Když byla ve hře skupina A s Manchesterem, hodně jsme fandili. A naopak byli rádi, že jsme se vyhnuli skupině, kde byl Villareal se Steauou Bukurešť. Ty jsme nechtěli,“ líčil liberecký trenér Jindřich Trpišovský.

Los sledoval společně s hráči na stadionu. „Ve chvíli, kdy byly vylosovány v naší skupině jen Fiorentina a PAOK, byli jsme hodně spokojení. Jde o týmy, které by nám mohly vyhovovat, navíc jde o zajímavé destinace. Bohužel nám to trošku zkazil Karabach.“

Plzeň a Sparta čekaly, kdo k nim půjde dál. V osudí bylo celkem 48 klubů, které byly rozděleny do čtyř výkonnostních košů po dvanácti. Z toho pak bylo složeno dvanáct skupin po čtyřech.

Platí, že v jedné skupině na sebe nesmí narazit týmy ze stejné země. Hraje každým s každým doma- venku, do jarní vyřazovací fáze postupují první dva. Loni na druhé příčce skončila Sparta a přes Krasnodar a Lazio to dotáhl až do čtvrtfinále proti Villarrealu (1:2 a 2:4).

K Plzni, která letos bojovala o Ligu mistrů a do Evropské ligy „klesla“ po vyřazení s Ludogorcem Razgrad, byl poté los třetího koše shovívavý. Po roce opět zamíří do Vídně, nečeká ji však Rapid, ale Austria Vídeň. Poslední soupeř však nezní vůbec vábně - Astra Giurgiu. Rumunský tým, který před dvěma lety ve 3. předkole Evropské ligy přemohl až příliš snadno Liberec po výsledcích 3:0 a 3:2. Plzeň ve stejném období nestačila na Ploješť...

Ve třetím koši byla mužstva převážně ze západoevropských zemí s výjimkou Krasnodara a Maccabi Tel Avivu. Ty se Spartě vyhnuly, los ji přisoudil Southampton, který patří k lepšímu průměru v Premieru League. Byl zároveň nejatrakjtivnějším týmem, být na fotbale v Anglii je sen většiny českých fanoušků.

„Mám radost, los je to velmi atraktivní, především pro diváky. Osobně se těším na další konfrontaci s italským fotbalem. Na San Siru to bude fotbalový svátek,“ prohlásil sparťanský kouč Zdeněk Ščasný pro klubový web.

„A Southampton? Platí tam to samé, co u Interu. I tady to budou výjimečné zápasy, čeká nás tradiční ostrovní tým a doma očekávám vyprodaný stadion. Každopádně je to těžká skupina, ale zároveň velký svátek.“

A co se týče třetího sparťanského soupeře, tak v osudí byla mužstva především z bývalých sovětských republik či Turecka. Nakonec Spartu čeká cesta do Izraele, Hapoel Beer-Sheva je posledním šampionem země. V 3. předkole Ligy mistrů dokázal vyřadit Olympiacos, v play off nestačil na Celtic, k postupu mu po výsledcích 2:5 a 2:0 scházel jediný gól.

„Jeho výsledky v této sezoně hovoří za vše. Viděl jsem je proti Olympiakosu a hráli výborně. Sice teď úplně dobře neznám sílu Celticu, ale to, že mu dokázali dát dva góly doma i venku a ještě nedali penaltu, je velkým varováním,“ říká sparťanský kouč.

