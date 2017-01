Smlouva v nedohlednu, kolem Messiho krouží City. Nabídnou tři miliardy?

Messi je v Barceloně od třinácti let, klubu vděčí za hodně. Ale platí to i obráceně - argentinský útočník se stal legendou, střílí gól za gólem, dotáhl tým k mnoha trofejím.

Jistě by rád zůstal, ale stávající smlouva mu končí příští rok v létě a Barcelona zatím novou nenabídla. Proč? Kdyby mu měla kontrakt vylepšit, což se dá očekávat, nemusela by se vejít „platového stropu“, který španělské kluby musí dodržovat. To ostatně potvrdil i výkonný ředitel Oscar Grau.

„Už delší dobu z klubu zní, že mu nabídnou novou smlouvu během prvních tří měsíců tohoto roku. Ale zatím nenabídli nic. Myslím, že na to jdou špatně,“ prohlásil pro SkySports španělský novinář Guillem Balague, který má k Messimu blízko - spolupracoval s ním i jeho blízkými na jeho životopisné knize.



Pokud plánují pokračování, třeba v něm už bude i kapitola o novém začátku. Když Barcelona zjistí, že Messimu vylepšené podmínky nemůže nabídnout, bude ve hře i jeho odchod jinam. A jestli na něm katalánský tým nechce prodělat, potřeboval by svou oporu zřejmě prodat už v létě.

Zájemci by tu byli. První v řadě stojí Manchester City, vedený Pepem Guardiolou, Messiho oblíbeným koučem. Právě jejich blízký vztah by podle anglických médií mohl hrát roli, City jsou navíc připravení utrácet - Barceloně by byli podle některých zdrojů ochotní vyplatit až 100 milionů liber, tedy přes 3 miliardy korun.

Může tahle situace opravdu nastat? Nebo španělský tým nakonec platový rozpočet upraví tak, aby se do něj vešel i nový Messiho kontrakt?

„Když Ronaldo prodlužoval v Realu Madrid, žádné spekulace kolem toho nebyly,“ připomíná Balague. „Všechno nasvědčuje tomu, že Barcelona teď není v takové finanční situaci, aby nejen Messimu, ale třeba i Iniestovi mohla nabídnout smlouvu, jakou si zaslouží.“



A tak zatím kolem argentinské hvězdy panuje nejistota.

„Rozhoduje se o jeho budoucnosti. Já si pořád myslím, že nakonec smlouvu prodlouží, ale z řady důvodů si určitě nechává otevřená zadní vrátka,“ myslí si Balague. „Guardiola sice několikrát řekl, že Messi by měl ukončit kariéru v Barce. Ale já vím, že ze City, United i Chelsea Leovi psali zprávy ve stylu: Pokud někdy budeš chtít odejít, jsme tady.“