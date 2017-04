Seňor Messi, respekt! Barcelonský bůh už dal 500 gólů

Ale pokud jste se náhodou v neděli večer posadili k televizi, dali si něco dobrého k jídlu a pití a těšili se na El Clásico, souboj Realu s Barcelonou, jeho úrovní jste nemohli být zklamáni.

Španělský deník AS ho nazval bláznivým, ale hodily by se i jiné přívlastky. Úchvatné, nevídané, famózní, jako z jiné planety. Hrálo se v úžasném tempu, šance střídala šanci, brankáři Navas a ter Stegen se předháněli v tom, kdo vytasí lepší zákrok.

50 zápasů odehrál v této sezoně Messi za Barcelonu a reprezentaci Argentiny. 50 branek v nich stačil nastřílet. K tomu ještě přidal šestnáct gólových asistencí.

Ale hlavní roli znovu uzmul Lionel Messi, střelec dvou barcelonských gólů. Když v nastaveném čase zařídil ten rozhodující a trefil Barceloně vítězství 3:2, sundal si dres, stoupl si pod tribunu a hrdě ho ukazoval fanouškům.

„Seňor Messi – respekt,“ psal hned na Instagram jeho bývalý spoluhráč Samuel Eto’o. A přidal fotku slavícího argentinského vousáče s ještě vznešenějším popiskem: „Bůh sestoupil na Zemi a jmenuje se Messi.“

Přitom zrovna zápasy s Realem maličkému střelci v poslední době neseděly. Šestkrát v řadě v nich nedal gól, takovou sérii nikdy dřív nezažil. Ale v neděli ji na San Bernabéu ukončil vskutku rázně.

Už první gól, kterým vyrovnal na 1:1, byl parádní. S míčem přilepeným na kopačce lehkým krokem protančil mezi Modričem a Carvajalem a bez zaváhání jej poslal za vybíhajícího gólmana Navase.

Ve druhé půli Barcelona vedla: balon krásně zpoza vápna zatočil ktyči Rakitič. Pak Ramos skočil Messimu pod nohy bláznivým skluzem, a i když divoce protestoval, viděl červenou kartu – v El Clásiku už popáté.

Hotovo? Ještě ne. Kouč Realu Zidane poslal do hry náhradníka Jamese Rodrígueze, kterému stačily tři minuty, aby vyrovnal.

Jenže tenhle večer měl patřit Messimu. Hrálo se dvě minuty přes čas, když dokonale načasoval náběh do vápna, lehce švihl levačkou a poslal míč k tyči. Rozhodnuto! A trenér Luís Enrique v šedém saku nadšeně vylétl z lavičky.

„Leo Messi by uměl rozhodnout zápas, i kdyby u toho jedl večeři,“ vtipkoval barcelonský kouč. „On je nejlepší hráč všech dob. Viděl jsem hodně zápasů, můžu to říct. Hráči jako on dokážou sami rozhodovat.“

Messi zároveň zadělal na dramatický finiš ligy. V čele tabulky má jeho tým stejně bodů jako Real, který má ovšem jedno utkání k dobru.

Argentinský fenomén sám dosáhl na další dvě mety. Od neděle platí, že v dresu Barcelony už ve všech soutěžích nastřílel celkem 500 gólů. Zároveň je nově také nejlepším střelcem v historii vzájemných ligových zápasů s Realem: s šestnácti góly přeskočil Alfreda di Stéfana, který stihl o dvě branky méně.

„Barcelona je fantastický klub s úžasnou historií, ale je třeba říct, že za její podstatnou část vděčí právě Leovi,“ vysekl mu další poklonu trenér Enrique.

A to ještě Messimu není ani třicet. Mašina na rekordy může fungovat bez závad ještě hezkých pár let.