Berbr: Liga je jiná firma než FAČR. Tvrdík: Vědomá manipulace

Slavia o víkendu navrhla, aby fotbal složil „úřednickou vládu“, která ho vyvede z krize. V ní by ráda viděla respektované osobnosti a navrhla například Jiřího Šimáněho, Zdeňka Grygeru či Petra Fouska. - přečtěte si podrobnosti o slávistickém návrhu

Fakta Fotbalová asociace ČR

FAČR je národní asociace, člen FIFA a UEFA, která řídí fotbal v Česku od mládeže až po reprezentaci. Současným předsedou je Miroslav Pelta. Ligová fotbalová asociace

LFA je sdružení, člen FAČR, které řídí profesionální fotbal v Česku (první a druhá liga, juniorská liga). Současným předsedou je Dušan Svoboda.

„Liga se před rokem rozhodla, že půjde samostatnou cestou. Dnes je samostatná. To znamená, že je to jiná firma, než jsme my. Návrhy o úřednické vládě jsou zcela mimozemské,“ řekl Roman Berbr v pondělí.

Na něj okamžitě reagoval předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík: „Jeho tvrzení o tom, že FAČR a LFA jsou dvě rozdílné firmy a nemají spolu nic společného, je vědomá manipulace a výsměch všem klubům.“

Jak to tedy je? V jakém postavení je Ligová fotbalová asociace (LFA) vůči Fotbalové asociaci České republiky (FAČR)? Nakolik může mluvit do volby předsedy FAČR?

LFA je zájmové sdružení právnických osob - profesionálních fotbalových klubů. Její vztah vůči FAČR řeší několik dokumentů, především tak zvaná rámcová smlouva, kterou obě strany loni podepsaly.

Ta umožňuje, že si kluby řídí první i druhou ligu včetně marketingových práv samy. Na druhou stranu je LFA stejně jako kluby členem FAČR, což nakazují předpisy FIFA a UEFA.

Obě strany jsou provázané i ekonomicky. LFA bude platit výkonnostnímu fotbalu a naopak bude dostávat procenta z výnosu reprezentačních odměn.

Rovněž stanovy FAČR na několika místech zmiňují práva a povinnosti LFA. Z nich vyplývá, že volební valná hromada FAČR se klubů přímo týká. Třeba tím, že ve výkonném výboru budou mít dva zástupce (doteď čtyři).

Profesionální kluby sdružené v LFA budou mít na valné hromadě 32 delegátů. Což je šestina z celkového počtu, čili poměrně slabé slovo.

Majitelé prvoligových a druholigových klubů se sejdou ve středu, aby diskutovali o společném postupu. Času je poměrně málo - termín pro podání případných kandidátek vyprší už v pátek. - projděte si možné kandidáty na předsedu

„Pro fotbal je to jedinečná příležitost, jak začít novou éru a vrátit fotbalu kredibilitu a důvěru veřejnosti,“ uvedlo slávistické představenstvo o víkendu. Bude podobně radikální profesionální fotbal jako celek?