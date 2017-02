Góly, góly, góly a zase góly. Liga mistrů prožívá osmifinále snů

První kolo play off, první zápasy = opatrnost a málo branek, tak to většinou bylo. To letos rozhodně neplatí. V šesti odehraných utkáních padlo devětadvacet gólů. To je například o třináct víc než před šesti lety v osmi duelech.

Současný model Ligy mistrů, kdy do vyřazovací fáze jde šestnáct týmů, se hraje od ročníku 2003/2004. Od té doby v úvodních zápasech osmifinále jen pětkrát padlo v součtu víc než dvacet branek.

K letošní unikátní bilanci výrazně pomohly úterní zápasy v Manchesteru a v Leverkusenu, v nichž se střelci opravdu činili a dali čtrnáct gólů.

Úvodní zápasy osmifinále Počet branek v osmi duelech jaro 2004 - 16 gólů (Sparta - Milán 0:0)

jaro 2005 - 19 gólů

jaro 2006 - 21 gólů

jaro 2007 - 16 gólů

jaro 2008 - 18 gólů

jaro 2009 - 16 gólů

jaro 2010 - 20 gólů

jaro 2011 - 16 gólů

jaro 2012 - 22 gólů

jaro 2013 - 21 gólů

jaro 2014 - 26 gólů

jaro 2015 - 17 gólů

jaro 2016 - 21 gólů

jaro 2017 - 29 gólů (v šesti zápasech)

Francouzský útočník Antoine Griezmann z Atlétika Madrid se jednou trefou podílel na výhře 4:2 v Leverkusenu a stal se nejlepším kanonýrem klubu v Lize mistrů, na kontě má celkem třináct branek.

„Snažil jsem se pomáhat hlavně mužstvu, co to jen šlo, ale za rekord jsem samozřejmě rád. Jsem hrdý, že jsem se mohl stát součástí historie tohoto skvělého klubu,“ řekl Griezmann.

V Leverkusenu se hrál krásný zápas, ale co to bylo proti podívané v Manchesteru. 1:0, 1:2, neproměněná penalta, 2:3 a 5:3, bláznivý průběh a úžasná zábava. „Prostě jen útok, útok, útok,“ prohodil trenér Pep Guardiola z Manchesteru City, když jeho tým porazil Monako.

Dva góly dal Sergio Agüero, střelecká stálice City, kterou však kouč v minulých týdnech odsunul do role náhradníka. Po zranění Jesuse však Guardiola byl nucen argentinského útočníka na hřiště vrátit.

„Když mě trenér postaví, musím pomoci týmu. To je jediná pravda,“ řekl Agüero, jenž navíc před pátým gólem přihrál Sanému před prázdnou bránu.

Souboj v Manchesteru byl na góly nejbohatší, ale i v minulém týdnu fanoušci prožili náramné chvíle. Například ti z Bayernu, kteří proti Arsenalu slavili rovněž pětkrát. Jejich brankář Neuer inkasoval jen jednou a Bayern je takřka jistě ve čtvrtfinále. To City se musí v odvetě v Monaku mít na pozoru. „Stačí jeden gól v naší síti a všechno se zkomplikuje,“ tuší Agüero.

Ke gólovému rekordu přispěl i Paris St. Germain, jenž před týdnem porazil Barcelonu 4:0, Real Madrid zdolal Neapol 3:1. A tak jen souboj Benfica - Dortmund (1:0) byl „nezáživný“.

Dosud se nejatraktivnější osmifinále hrála na jaře 2014, kdy v osmi duelech padlo šestadvacet branek. Nejvíc k tomu přispěla utkání Schalke - Real 1:6 a Zenit Petrohrad - Dortmund 2:4.