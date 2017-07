Kašův gól pomohl Žilině k výhře v Kodani, na postup však nestačil

dnes 22:02

Gól českého stopera Filipa Kaši přinesl fotbalistům Žiliny výhru 2:1 v odvetě 2. předkola Ligy mistrů na hřišti Kodaně. Na postup to ale slovenskému mistrovi nestačilo, jelikož dánský šampion úvodní duel v Žilině vyhrál 3:1. Postoupila tak Kodaň, v jejíž sestavě odehrál celé utkání jiný český obránce a spoluhráč Kaši z národního týmu do 21 let Michael Lüftner.

Třiadvacetiletý odchovanec Baníku Ostrava Kaša potvrdil, že se mu po loňském přesunu do Žiliny na stopera střelecky velmi daří. Ve 13 ligových zápasech v minulé sezoně dal tři branky a trefil se také hned při prvním soutěžním startu v novém ročníku. V úvodním duelu s Kodaní totiž zůstal jen mezi náhradníky. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii V 58. minutě si Kaša naběhl na rohový kop, přeskočil hned dva protivníky a hlavou poslal Žilinu do vedení 2:1. I přes závěrečný nápor už ale slovenský celek další gól nepřidal a prodloužení nevybojoval. Vedle Kaši u toho byl v žilinském dresu také český gólman Aleš Mandous. Fotbalová liga mistrů - kvalifikace Odvetné zápasy 2. předkola Dudelange (Luc.) - APOEL Nikósie 0:1 (0:1)

Branka: 40. Camargo z pen. První zápas: 0:1, postoupil APOEL. FC Kodaň - Žilina 1:2 (0:1)

Branky: 48. Verbic z pen. - 19. Otubanjo, 58. Kaša. První zápas: 3:1, postoupila Kodaň. Kukësi (Alb.) - Šeriff Tiraspol (Mold.) 2:1 (2:0)

Branky: 35. Emini, 45. Pejič - 56. Bajala. ČK: 77. De Nooijer (Šeriff) První zápas: 0:1, postoupil Šeriff. Rosenborg Trondheim - Dundalk (Ir.) 2:1 po prodl. (1:1, 0:0)

Branky: 43. De Lanlay, 98. Vilhjalmsson - 12. Gartland. První zápas: 1:1, postoupil Rosenborg. Ludogorec Razgrad - Žalgiris Vilnius 4:1 (1:1)

Branky: 56. a 74. Keseru, 41. Natanael, 55. Wanderson - 15. Nyuiadzi. První zápas: 1:2, postoupil Ludogorec. Maribor - Zrinjski Mostar 1:1 (1:1)

Branky: 27. Viler - 7. Todorovič. První zápas: 2:1, postoupil Maribor.