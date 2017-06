Žilina narazí ve druhém předkole Ligy mistrů na Kodaň s Lüftnerem

1. předkolo (první zápasy 27. a 28. června, odvety 4. a 5. července):

Víkingur Göta (Faer. ostr.) - Trepca (Kos.)

Hibernians (Malta) - FCI Tallinn

Alaškert Jerevan - Santa Coloma (And.)

The New Saints (Wal.) - Europa FC (Gibr.)

Linfield (Sev. Ir.) - La Fiorita (San Marino)

2. předkolo Ligy mistrů (první zápasy 11. a 12. července, odvety 18. a 19. července):

APOEL Nikósie - Dudelange (Luc.)

Žalgiris Vilnius - Ludogorec Razgrad

Karabach - Samtredia (Gruz.)

Partizan Bělehrad - Budučnost Podgorica

Hibernians (Malta)/FCI Tallinn - Salcburk

Šeriff Tiraspol (Mold.) - Kukësi (Alb.)

Astana - Spartaks Jurmala (Lot.)

BATE Borisov - Alaškert Jerevan/Santa Coloma (And.)

Žilina - FC Kodaň

Hapoel Beer Ševa - Honvéd Budapešť

Rijeka - The New Saints (Wal.)/Europa FC (Gibr.)

Malmö - Vardar Skopje

Zrinjski Mostar - Maribor

Dundalk (Ir.) - Rosenborg Trondheim

Hafnarfjördur (Isl.) - Víkingur Göta (Faer. ostr.)/Trepca (Kos.)

Linfield (Sev. Ir.)/La Fiorita (San Marino) - Celtic Glasgow

Mariehamn (Fin.) - Legia Varšava