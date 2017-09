VIDEO: Nepohoda v Bayernu, výhru v Lize mistrů kazí Ribéryho chování

Nejlepší útočník Robert Lewandowski kritizoval přestupovou politiku klubu. Nelíbilo se mu, že do Bayernu v létě nedorazila žádná ze světových hvězd. A že mu spoluhráči v minulé sezoně nepomohli k vítězství mezi střelce.

Klubový šéf Karl Heinz Rummenigge mu vzkázal že by hráči měli víc hrát než mluvit.

Do toho víkendová porážka v Hoffenheimu (0:2), která s sebou nese nejhorší start týmu do bundesligy za posledních šest let. K tomu spekulace o možném příchodu mladého kouče Juliana Nagelsmanna z Hoffenheimu.

Ani proti Anderlechtu německý gigant nepřesvědčil, byť na pohled jasně vyhrál. „Nebyl to od nás špičkový výkon,“ souhlasil trenér Carlo Ancelotti. „Ale vyhráli jsme a to jsme potřebovali.“

Když po zápase mluvil na tiskovce, radost zrovna nerozdával.

„V naší hře nebylo žádné tempo, potřebujeme do toho dát trochu víc snahy. Fanoušci si zasloužili vidět víc. A my jim musíme dát víc,“ zdůraznil nizozemský záložník Arjen Robben.

Bayern měl přitom zápas dost ulehčený. Po deseti minut hostující Kums hloupě fauloval Lewandowského, dostal červenou kartu a z penalty dal polský útočník na 1:0.

Jenže góly dlouho nepřibývaly, naopak oslabený Anderlecht měl velké šance, trefil i tyč. Nakonec však po hodině hry Thiago Alcántara a v samém závěru Kimmich, byť z ofsajdu, skórovali.

Víc než o gólech se však mluví o chování Ribéryho. Když ho kouč v 77. minutě stáhl, francouzský záložník to neustál.

„Měl už žlutou kartu, tak jsem se rozhodl ho vystřídat. I proto, aby si taky odpočinul. Viděl jsem, že byl naštvaný, ale to se ho musíte zeptat proč,“ poznamenal Ancelotti. „Chápu, že chce hrát devadesát minut, ale nerozumím jeho reakci.“