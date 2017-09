Liga mistrů: Barcelona proti Juventusu, Vaclík se Suchým v Manchesteru

Tomáš Vaclík s Markem Suchým hrají v úvodu Ligy mistrů s Basilejí na Old Trafford. To Patrik Schick, třetí český zástupce v soutěži, si musí na svou premiéru v dresu AS Řím počkat. V zápase s Atlétikem Madrid se neobjeví, protože je stále zraněný.

ON-LINE: Liga mistrů Všechny zápasy se hrají od 20.45 skupina A: Manchester United - Basilej (O 2 Sport), Benfica - CSKA Moskva skupina B: Celtic - Paříž SG (O 2 Sport), Bayern - Anderlecht (O 2 Sport) skupina C: AS Řím - Atlético Madrid (O 2 Sport), Chelsea - Karabach skupina D: Olympiacos - Sporting, Barcelona - Juventus (ČT Sport)

Tahákem úterka je však repríza posledního čtvrtfinále mezi Barcelonou a Juventusem, který se hraje v Katalánsku. Do Ligy mistrů vstupují také další favorité: Paříž Saint Germain na hřišti Celtiku Glasgow, Bayern doma s Anderlechtem.

Poprvé v historii je mezi dvaatřiceti kluby Ligy mistrů účastník z Ázerbájdžánu. Karabach začíná proti Chelsea, anglickým šampionům.