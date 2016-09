Zlín hlásí na Spartu vyprodáno. Kdy ještě byl outsider v čele ligy

Už šestnáct dnů, dvě ligová kola, jsou zlínští fotbalisté v čele první ligy. V samostatné historii české ligy jde o zvláštní úkaz, aby tak skromný klub byl po šesti kolech před mistrem (Plzeň), Spartou, Slavií či dalšími bohatými a ambiciózními kluby. Ale není jediný. Co ukazuje pohled do minulých let?

Mají nejvíc bodů, vyhráli nejvíc zápasů a dali i nejvíc gólů. Zlín je překvapením ligy. Jeho letošní bilance udivuje i proto, že na jaře v nejvyšší soutěži ani jednou nevyhrál a k záchraně doklopýtal. Nedá se očekávat, že první příčku udrží celý podzim, natož do konce ročníku. Ale za týden v pondělí hraje doma s druhou Spartou a pokud získá aspoň bod, měl by v čele tabulky zůstat i další týden. Šlágr prvního s druhým už je vyprodaný, kapacita hlediště včetně sektoru pro hostující fanoušky je 6089 míst. Historie pamatuje podobná překvapení především v začátcích samostatné české ligy. Hned v druhém ročníku na podzim 1994 byla po šesti kolech první Viktoria Žižkov. Překvapiví lídři po 6. kole Historie samostatné české ligy Podzim 1994: Viktoria Žižkov (na konci sezony 5. místo)

Podzim 1995: Drnovice (5. místo)

Podzim 1996: Brno (4. místo)

Podzim 1998: Teplice (2. místo)

Podzim 2001: Bohemians (4. místo)

Podzim 2003: Ostrava (mistr)

Podzim 2009: Jablonec (2. místo)

Podzim 2010: Plzeň (mistr) O rok později Drnovice a úvod podzimu 1996 patřil Brnu. Mimochodem, tenkrát to byl vůbec divoký start do sezony, Sparta byla po sedmi kolech bez vítězství poslední. Pak se však odrazila až k titulu. Žižkov, Drnovice i Brno postavení v čele dlouho neudržely, ale v boji o poháry vytrvaly až do konce sezony. Žižkov s Drnovicemi obsadily pátou příčku, Brno čtvrtou. Na podzim 1998 na startu sezony vylétly Teplice, na první příčku se dostaly poprvé po šestém kole a udržely se na ní až do čtrnáctého, než je o skóre předskočila Sparta. Šokem po odehrání pětiny soutěžního ročníku byli Bohemians na podzim 2001. Ligu vedli společně s Žižkovem a Slavií, čtvrtý pražský tým Sparta zaostávala o jediný bod. Po sedmi kolech už byli na první příčce Bohemians sami. Pak o ni sice přišli, ale když ve 14. kole ve šlágru porazili první Spartu, bodově se na ní dotáhli. Nakonec obsadili čtvrtou příčku, když na jaře získali jen dvanáct bodů, přitom za podzim šestatřicet. Od zářivých chvil Bohemians se už žádný „outsider“ na první místo tabulky po šesti kolech neprobojoval, Zlín je po patnácti letech prvním. Nebylo velkým překvapením, když se na podzim 2010 vyšvihla na první místo Plzeň, protože se už v předchozí sezoně pomalu dotahovala mezi špičku. A od té doby lize kraluje.