Oslovení lidmi z regionů mě překvapilo, řekl kandidát na šéfa FAČR Duba

Duba by chtěl českému fotbalu pomoci svými zkušenostmi krizového manažera. Generální ředitel firmy Ondrášovka má v případě svého zvolení na valné hromadě 2. června v plánu mimo jiné obnovit finanční toky, které pozastavilo obvinění asociace v důsledku dotační kauzy, a také zajistit přísun kvalitních lidí do regionů.

„Byl jsem osloven lidmi z regionů, jestli bych nezvážil kandidaturu. Překvapilo mě to podobně jako zveřejnění mého jména mezi kandidáty některé fotbalové příznivce. Ale po zvážení všech okolností jsem se rozhodl kandidovat,“ řekl Duba v rozhovoru zveřejněném na svém youtube kanálu.

V roli šéfa FAČR by se choval jako krizový manažer a využíval zkušeností z vedení velkých nápojářských společností Ondrášovka a Korunní.

„Nejdu do fotbalu vydělávat peníze, ale pomoci mu. Na FAČR nastala krizová situace, je třeba narovnat finanční toky, zrevidovat aktuální stav a podívat se na to, jak dál řešit financování sportu z peněz komerčních i veřejných. Určitě si myslím, že mám na to dostatek zkušeností i kontaktů ať z fotbalové sféry nebo mimo ni,“ prohlásil čtyřiatřicetiletý absolvent vysoké školy ekonomické.

Za klíčové považuje zejména obnovení financování fotbalu, který má kvůli obvinění pozastavené dotace z ministerstva školství. Na vývoj situace kolem obvinění předsedy FAČR Miroslava Pelty vyčkávají i sponzoři.

„Situaci je třeba co nejrychleji zanalyzovat a narovnat. V první řadě je zapotřebí vybrat projekty, které jsou zdravé, a apelovat na ministerstvo, aby do těchto projektů peníze uvolnilo,“ nastínil Duba. „Ve druhé fázi je třeba podezřelé projekty dostat do stavu, kdy je buď zastavíme, anebo napravíme, abychom věděli, s čím můžeme počítat.“

A pokračoval: „A také je třeba apelovat na politické strany, aby před volbami daly v písemné podobě vyjádření, jak bude dlouhodobě nastavená koncepce financování sportu. Aktuální systém je netransparentní a vznikají podezření.“

Jeho záměrem je i jednoznačně popsat vztahy mezi FAČR, Ligovou fotbalovou asociací a krajským a okresním fotbalem, zejména co se týká finančních toků.

S fotbalem má momentálně nejvíce zkušeností z regionů, jelikož jeho firma sponzoruje Pohár mládeže Ondrášovka Cup či krajský přebor a celý Středočeský fotbalový svaz, kde na projektech spolupracuje s jeho předsedou Miroslavem Libou.

„Vidím, co regiony trápí. To je třeba nedostatek rozhodčích. Takže bych se chtěl zaměřit na projekty, které už jsou spuštěny, jako je nábor rozhodčích a lidí, kteří budou pomáhat organizovat fotbal. Chtěl bych přijít s řešením, jak do fotbalu zajistit dlouhodobý přísun kvalitních lidí, které pomohou k narovnání vztahů, které jsou nevyjasněné a nečitelné,“ dodal.

Vedle Duby kandidují na předsedu FAČR bývalý generální sekretář FAČR a mezinárodní delegát UEFA a FIFA Petr Fousek a šéf marketingové fotbalové společnosti STES Martin Malík.