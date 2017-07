Reálně máme na střed ligy, domnívá se liberecký kouč Trpišovský

„O osmi postech mám už dnes jasno, na zbylých třech se ještě rozhodujeme,“ uvedl Trpišovský v rozhovoru pro klubový web. „Máme relativně silný kádr, ale moc bych si přál, aby do týmu přibyli ještě dva hráči, kteří přinesou buď výšku, nebo produktivitu.“

O čem ještě mluvil?

O herním projevu Liberce

V ideálním případě bychom chtěli pokračovat v tom, co nám přinesl úspěch v mojí první sezoně u týmu a v jarní části minulého ročníku. Držet míč co nejdál od naší branky, pokud ho má soupeř, a pokud ho máme my, hrát kombinačně a nastěhovat hodně hráčů do pokutového území. Chtěli bychom, aby naše zápasy vypadaly jako poslední loňské utkání s Mladou Boleslaví.

O silných i slabých stránkách

Opustilo nás pět hráčů základní sestavy. Nejdál jsme určitě v obranné fázi, protože nám zůstala celá obranná čtyřka z jara, plus se po zranění vrátil Coufal. Ve standardních situacích trochu tápeme, chybí nám Souček, na kterém byly obranné standardky na jaře hodně stavěné. Nejhůř jsme na tom určitě v útočné fázi: opustila nás obě křídla Ekpai a Vůch, útočník číslo jedna Baroš i Souček, který rozbíhal většinu útoků ve středu hřiště. Někteří hráči k nám teď přišli na poslední chvíli, takže musíme nejvíc pracovat na součinnosti.

O testovaných hráčích

Zastávám názor, že zahraniční hráči by měli být lepší než ti, co tady jsou. A to v tomhle případě neplatí. Určitě budeme ukončovat zkoušku Dramého, protože už teď máme v týmu sedm středních záložníků. Další dva (Kingue a Morgan) mají fotbalové dovednosti, ale nejsme úplně spokojení s jejich charakterem. Aby mohli hrát za Slovan, musí být ochotní jít za klub takříkajíc do války. Proto jsme se nerozhodli angažovat ani jednoho z nich.

O mladých hráčích

Přestupy Jak se mění soupisky jednotlivých mužstev

Knejzlíkovi strašně pomohlo hostování, podobné platí i o Machučovi. U Havelky byl trochu problém, že absolvoval Euro a připojil se k nám ve stavu, kdy odehrál čtyři utkání během dvou týdnů. Ale známe ho delší dobu a věřím, že brzy zapadne do užšího kádru. Kulhánek je příjemným překvapením přípravného období, jeví se velice dobře. Celkově jsem strašně spokojen s příchodem čerstvé krve do týmu, je to budoucnost Slovanu. Pokud se nám podaří doplnit tým ještě o hotové hráče, budu spokojen naprosto.

O dalších posilách

Neuniká nám, jakým způsobem se posiluje konkurence. Pokud chceme pomýšlet na vyšší příčky, potřebujeme doplnění hlavně v útoku. Máme relativně silný kádr, ale moc bych si přál, aby do týmu přibyli ještě dva hráči, kteří přinesou buď výšku, nebo produktivitu. Byl bych velmi rád, kdybychom se dokázali posílit na poslední chvíli, jako když v zimě Souček přišel den před mistrovským utkáním.

O brankářích

Ondra Kolář i Venca Hladký se o místo jedničky perou na víc než na sto procent. Je to jeden z mála našich postů, který je hodně vyrovnaný. Chytat by si zasloužili oba gólmani. Kolář pracuje nejlíp ve své kariéře, jeho přístup a výkonnost jde diametrálně nahoru, navíc je stoprocentně zdravý. Hladký dva roky poctivě plnil svou roli a šanci by si také zasloužil. Čeká nás hodně složité rozhodování, při kterém bude mít velkou roli trenér brankářů.

O sestavě pro ligu

Musím to zaklepat, že až na nešťastně zraněného Voltra v posledním utkání a Bartla, který si doléčuje staré zranění, jsme kompletní. Ještě jsem nezažil, aby po pěti týdnech tvrdé přípravy a sedmi utkáních byli všichni hráči zdraví. O osmi postech mám už dnes jasno, na zbylých třech se ještě rozhodujeme.

O liberecké partě

Sázíme na dobrý charakter týmu, na to, aby hráči za Slovan položili na hřišti život a aby fanoušci mohli být hrdí. V tomhle ohledu musím mužstvo pochválit, trénuje fantastickým způsobem a je hladové. Ale k úspěchu potřebujeme branky a nahrávky a k tomu se musíme daleko víc tlačit. Máme jen jednoho hrotového hráče Pulkraba, který se vrací po těžkém úraze. Navíc ve třetím kole stejně jako další hráči nebude moct nastoupit. Ale základ týmu je zdravý a jsme dobře připravení.

O ambicích týmu

Loni jsme skončili na devátém místě tabulky a poté nám odešla polovina základní sestavy včetně osy týmu. Realisticky jsme určitě schopní hrát střed tabulky. Pokud tým ještě doplníme, tak i výš. Hodně bude ale záležet na startu soutěže. Potřebujeme zvládnout dvě první kola: doma se Zlínem a v Olomouci. Další los je neúprosný: Sparta, Mladá Boleslav a brzy i Plzeň. Bude to strašně těžká série.