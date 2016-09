Těžko se to vydýchává, lituje kouč Trpišovský. Ale remízu bere

V ázerbájdžánském Baku se hrála poslední minuta ze tří nastavených, když domácí měli výhodu rohového kopu. Nečekali, až se před bránu všichni nahrnou.

Roh rychle rozehráli na krátko, až pak poslali centr před bránu, který odvrátili. Ale jen na vápno, kde zůstal neobsazený Sadygov. A povedeným volejem vyrovnal na 2:2.

„Říkal jsem si, že jestli ubráníme ten roh, dotáhneme to. Vydýchává se to složitě, ale na druhou stranu musíme být rozumní. O poločase bychom ten bod asi brali. Byli jsme blízko k vítězství, ale pro domácí by to asi bylo kruté,“ uznal Trpišovský.

Loni podobné zklamání prožil v domácím zápase s Groningenem. Liberec mířil k vítězství, ale v páté minutě nastavení „vyrobil“ penaltu. A duel skončil 1:1.

V Braze zase držel nadějný stav 1:1, když z jedné z poslední akcí inkasoval a prohrál. Pokud by góly v nastavení nedostal, v posledním duelu s Marseille by mu k postupu do jarní vyřazovací fáze stačilo hrát na remízu...

Letošní skupinu rozehrál náramně, Sýkora dal gól už po deseti vteřinách, což je nejrychlejší branka v Evropské lize vůbec. Pak Liberec vedl ještě jednou, když se v 68. minutě trefil Baroš.

„Ty zápasy stojí strašně sil, technická kvalita je vždy na straně soupeře. Navíc jsme dneska museli třikrát nuceně střídat. Takže jsem nebyl klidný do poslední vteřiny,“ přiznal Trpišovský.

„Od loňska, co se připravujeme na týmy v Evropě, je Karabach jednoznačně technicky a takticky nejvýše. Je to výborný tým a klobouk dolů před hráči, jak to zvládli. S výkonem jsem spokojen. Dali jsme dva góly ze čtyř šancí, co jsme měli, bohužel na výhru to nestačilo.“