Liberecký Kúdela jde proti týmu, kde strávil kus života

„Nemůžu tvrdit, že to pro mě bude zápas jako každý jiný. Osm let je osm let, nad tím nejde jen tak mávnout rukou,“ uvědomuje si Kúdela. „V Boleslavi všechny znám, tamní klub mi přirostl k srdci, ale teď jsem v Liberci a udělám všechno pro to, abychom se rozloučili s fanoušky vítězně.“

Ondřej Kúdela přišel do Liberce z Boleslavi letos v zimě. Byl to celkem překvapivý přestup a pro Liberec procházející další vlnou hráčských změn velice cenná posila. „V Boleslavi jsem patřil mezi ty nejdéle hrající kluky. V zimě přišel nový trenér, chtěl si udělat kádr podle sebe a od toho se všechno odvíjelo,“ vysvětlil Kúdela.

Z 30letého stopera se na jaře stal spolehlivý vůdce liberecké obrany. Nechyběl ani v jednom ze 13 dosavadních ligových zápasů a výrazně přispěl k tomu, že se Liberec časem zbavil sestupových starostí a posunul se do středu ligové tabulky. „Sestava se i kvůli zraněním různě točila, ale asi tak v půlce jara se to ustálilo. Zvykli jsme si na sebe, v obraně jsme hráli ve stabilním složení, získávali jsme celkově herní jistotu a začali jsme být silnější,“ pochvaluje si Ondřej Kúdela.

Sobotní bitva s Mladou Boleslaví bude zajímavá i tím, že středočeský celek bojuje o poháry a bude potřebovat U Nisy uspět. Liberečtí před sebou žádnou tak lákavou motivaci nemají, ale po výhře touží také. „Jsme devátí a chceme skončit v horní polovině tabulky. Při souhře výsledků se můžeme dokonce dostat i na šesté místo, což není vůbec nereálné. To by pak sezona vypadala mnohem líp,“ vysvětluje Kúdela.

Pro partu zpod Ještědu stále zůstává velkým cílem předstihnout v konečném účtování rivalský Jablonec, s nímž má před posledním kolem shodný počet 36 bodů. „Za toho půl roku jsem poznal, jak to tady všichni lidi vnímají a je to i pro nás důležité. Proto nás mrzí, že jsme v nedávném domácím derby dostali gól skoro v poslední vteřině,“ říká zkušený obránce. „Každopádně končíme ligu doma a moc se chceme s našimi fanoušky U Nisy, kteří nás celé jaro podporovali, rozloučit jedině vítězně a hlavně si udržet domácí jarní neporazitelnost.“