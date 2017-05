Už jsem zdravý, hlásí liberecký Coufal. Stihne derby s Jabloncem?

Coufal už má za sebou první start po zranění. V pondělí nastoupil v dresu juniorky proti Spartě a slavil vítězství 2:1. „Zvládl jsem celý zápas, z čehož mám radost. Na hřišti jsem se cítil skvěle, jen musím přiznat, že mi v současné době ještě trochu chybí fyzička,“ svěřil se obránce na klubovém webu.

Vladimír Coufal měl potíže s kolenem už na podzim, tehdy je však ještě přestál. Po zápase v Brně ve druhém jarním kole mu však citlivé místo oteklo a musel jít na čištění kolena.

Původně se měl vrátit na hřiště velice rychle. „Myslím, že bude chybět asi dvě kola,“ říkal tehdy trenér Jindřich Trpišovský.

Coufalova pauza se však nakonec protáhla na téměř celé jaro. Po dvou týdnech, kdy už byl znova v plném tréninku, totiž do kolena dostal infekci, která všechno zkomplikovala. „Týden jsem ležel v nemocnici, noha mi úplně ochabla,“ vzpomíná Coufal. „Musel jsem začínat skoro od nuly. V jednu chvíli jsem skoro ani neuměl pořádně chodit. Jsem opravdu rád, že už to mám za sebou.“

Liberecký tým se v zimě znovu obměnil a v úvodu jara potřeboval zabojovat o záchranu. Coufalovo zranění proto přišlo v nejméně vhodnou dobu. „Byla to velká rána, Vláďa byl kapitán a stabilní článek naší obrany. Na druhou stranu nám jeho absenci ulehčil Honza Mikula, který na jeho postu hrál velice dobře nejen do defenzivy, ale i do ofenzivy,“ říká trenér Jindřich Trpišovský.

Vladimír Coufal je přes svůj mladý věk 24 let služebně nejstarším hráčem Slovanu Liberec. U Nisy působí už od roku 2012 a jeho místem je pravý kraj obrany. Časem se vypracoval mezi opory a letos v únoru prodloužil v Liberci smlouvu až do roku 2020.

V první lize má v dresu Slovanu na kontě 86 zápasů, v nichž vstřelil jeden gól. Jako střelec si vedl líp na mezinárodní scéně. V živé paměti je jeho trefa v Marseille, díky níž Liberec před rokem a půl dokázal v Evropské lize vyhrát na hřišti slavného francouzského týmu 1:0.

Na jaře musel Coufal jen nečinně sledovat, jak jeho spoluhráči (nakonec úspěšně) bojují o udržení v lize. „Bylo to hrozně těžké jenom koukat na kluky, jak na hřišti válčí o záchranu, když jsem jim nemohl vůbec pomoct. Jako kapitán jsem za tým zodpovědný.“

Teď je zpátky v týmu a doufá, že ve zbývajících třech kolech ligy ještě zasáhne do hry. Nejlíp už tuto sobotu doma v derby proti Jablonci. „Určitě bych naskočit chtěl! Je to přeci jen derby. Jsem tu navíc služebně nejstarší hráč, tak to vnímám trošku jinak,“ říká hráč s číslem 5.

Trenér Trpišovský je trochu zdrženlivější. „Nechci předbíhat. Určitě jsme rádi, že je Vláďa zpátky v týmu a můžeme s ním počítat. I proto, že další obránci Kúdela a Kerbr jsou v karetním ohrožení,“ uvedl Trpišovský.

„Jsem připravený a budu čekat na šanci. Až mě budou trenéři potřebovat, budu připraven naskočit,“ vzkazuje uzdravený liberecký obránce.