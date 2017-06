Další nováček ve Spartě, z Liberce přichází brankář Dúbravka

Fotbal

Zvětšit fotografii Liberecký brankář Martin Dúbravka se snaží zlikvidovat střelu, která letí na jeho bránu. | foto: Michal Šula, MAFRA

dnes 17:32

Před sedmi lety zatarasil Spartě cestu do Ligy mistrů, za pár týdnů se ji bude snažit protlačit do Evropské ligy. Fotbalový gólman Martin Dúbravka po skončení smlouvy v Liberci odešel do Prahy. Jde o další překvapivý přestup směrem do Sparty. Informaci přinesl klubový web.

Osmadvacetiletý slovenský brankář podepsal smlouvu na tři roky, patří do národního mužstva, za které odchytal víkendový kvalifikační zápas v Litvě, kde pomohl k vítězství 2:1. Do Sparty míří jako volný hráč. Co znamená příchod Dúbravky? Sparta se může jistit v případě odchodu reprezentačního gólmana Tomáše Koubka. Pikantní je, že i Koubek dorazil na Letnou z Liberce, ale tam v předminulé sezoně ze Sparty hostoval. Pětadvacetiletý Koubek patří vedle reprezentační jedničky Tomáše Vaclíka, slávisty Jiřího Pavlenky a Petra Čecha z Arsenalu k nejlepším českým gólmanům. Proto je příchod Dúbravky, jenž přichází s ambicemi na pozici jedničky, nečekaný. Dúbravkovým konkurentem bude určitě i šestatřicetiletý David Bičík, veterán po Koubkově zranění dochytal šest poslední jarních kol a rozhodně nezklamal. Tím si vysloužil kontrakt na další rok. Jako trojka je ve Spartě čtyřiadvacetiletý Viktor Budinský. Je jisté, že všechny čtyři si nový trenér Andrea Stramaccioni nenechá. Dúbravka je žilinským odchovancem. Byl jednou z mladých opor slovenského šampiona, který v létě 2010 senzačně postoupil do Ligy mistrů. V závěrečném předkole Žilina vyřadila favorizovanou Spartu, která ve dvou duelech nedala gól. V lednu 2014 zamířil Dúbravka do dánského Esbjergu, odkud šel loni do Liberce. Pomohl k postupu do Evropské ligy, což byla nejvýraznější liberecká stopa v celém ročníku. Po podzimu v domácí soutěži byl tým až třináctý, na jaře se však v pohodě zachránil. Dúbravka je během posledních pár dnů pátým novým hráčem ve sparťanském kádru, pátým cizincem. Doplnil krajana Lukáše Štetinu z Dukly, srbského křídelníka Vukadina Vukadinoviče ze Zlína, bosenského krajního záložníka Eldara Čiviče a rakouského střelce Marka Janka. Kdo přijde dál? Bulharská média zmiňují, že Sparta projevila „seriózní zájem“ o Aleksandara Cvetkova z Černo More Varna. Šestadvacetiletý střední záložník strávil velkou část kariéry v Litexu Loveč, předminulou sezonu však strávil v jeho rezervě, odkud si ho vytáhla Varna. Uplynulá sezona mu vyšla, Cvetkova údajně chtěl Levski Sofie, ale hráč nabídku odmítl. Pokud by Sparta opravdu měla vážný zájem, což klub dosud nepotvrdil, asi by pro ni nebylo problémem zaplatit odstupné přibližně pět milionů korun.