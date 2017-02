Liberecký úvod fotbalového jara: nudný zápas, žádný gól, málo diváků

„Remíza 0:0 je pro nás zklamáním, chtěli jsme doma vyhrát. Oboustranně to byl nudný zápas, pro diváky nejhorší možný fotbalový výsledek,“ nehledal výmluvy domácí trenér Jindřich Trpišovský.

A dodal: „Spokojeni jsme s hrou defenzivy, v novém složení jsme Zlín kromě jedné šance do ničeho nepustili a hráli jsme dozadu pozorně. Výkon byl maximálně bojovný. Bohužel bychom potřebovali větší kvalitu ve třech šancích, kdy se to láme. Sparta včera dá z první střely gól, Potočný předvede podobnou střelu a bohužel to tam nespadne.“

Liberečtí fanoušci před utkáním rozvinuli ve svém sektoru transparent s nápisem „Make Slovan Great Again“ parafrázujícím volební heslo amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zda tým jejich volání po obnovení „skvělého Slovanu“ vyslyší, se ukáže až v průběhu jara.

Liberec prošel v zimě velkou hráčskou obměnou a na hřišti to bylo znát. Oproti podzimu nastoupil Slovan hned s pěti novými hráči: v obraně dostali důvěru Kúdela s Mikulou, v záloze nejčerstvější posila Souček a v útoku dvojice PotočnýVoltr. Na týmu proto byla patrná nesehranost.

V úvodním poločase byl před mizernou návštěvou necelých dvou tisícovek skalních fandů lepší Zlín a ve 38. minutě se blýskl liberecký brankář Dúbravka po střele Fantiše z malého vápna.

Po obrátce ovšem Liberec výrazně přidal a zle soupeře svíral. Chybělo ovšem zakončení, což je letos velká liberecká bolest. I Zlín podržel brankář Dostál, který musel zasahovat proti dalekonosné ráně Potočného, chytil i hlavičku Voltra zblízka.

„Hráli jsme s kvalitním soupeřem, který bojuje o evropské poháry. Nemůžeme ani tuto remízu podceňovat, každý bod se může na konci ligy hodit. Ale doma bychom radši brali tři body. Kde jinde máme vyhrávat?“ řekl liberecký brankář Martin Dúbravka. „Ve druhé půli jsme podle mě předvedli svou sílu. Měli jsme nějaké šance, ale bohužel jsme je neproměnili.“

V záchranářské šichtě bude Liberec pokračovat v sobotu na hřišti Zbrojovky Brno.