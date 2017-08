Proč šel Kúdela ven? Chybami však sudí v Liberci poškodili víc Spartu

Byl rozhodčí Miroslav Zelinka při některých verdiktech až příliš přísný, úzkostlivý? Vytáhl žlutou kartu neprávem? U Kúdely v druhém případě možná ano, jeho reakce podle videozáznamu a následně pak podle zápisu o utkání nevyhlíží na žlutou kartu. To u Kerbra si v prvním i druhém případě počínal správně.

Do zápisu o utkání k druhé žluté kartě pro Kúdelu uvedl: „slovy a gesty (běh cca ze vzdálenosti 20 metrů k rozhodčímu) projevoval nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího ́co to pískáš, to nebyl faul ́.“

K první žluté kartě Kerbra napsal: „v 55. minutě hráč č. 37 Kerbr Milan slovy projevoval nespokojenost s rozhodnutím rozhodčího ́to si děláš srandu, za co jsi ho vyloučil ́.“

Může to vypadat jako banalita, ale za chování Kerbra udělil žlutou kartu v souladu s pravidly. U Kúdely šlo spíš o přehnanou reakci ze strany Zelinky než libereckého hráče.

Kdy sudí napomene hráče za protesty

V pravidlech se píše, že sudí napomene hráče, když „slovy nebo jednáním projevuje nespokojenost nebo protestuje.“

A dále: „Přestupku se dopouští hráč, který slovy, gesty, posuňky nebo jiným podobným jednáním projevuje nespokojenost s rozhodnutím rozhodčího nebo protestuje proti jeho rozhodnutí, nebo hráč, který obdobně nesouhlasí se signalizací asistenta rozhodčího.“

Kúdela viděl za protesty druhou žlutou kartu, i proto jeho vyloučení se jeví jako velmi přísné, necitlivé a proti duchu pravidel. U Kerbra žádné pochybnosti být nemohou.

Chvíli poté, co sudí vyloučil Kúdelu, se totiž Kerbr k Zelinkovi přiřítil a z metru na něj křičel. Ze všech protestujících hráčů Liberce si počínal nejaktivněji. Za další dvě minuty fauloval, když zezadu stáhl unikajícího Biabianyho a dostal druhou žlutou kartu.

Proč byl Zelinka při protestech tak přísný, především u Kúdely? Možná měl obavy, aby se mu utkání nezvrhlo. Když hraje Sparta v Liberce, obyčejný zápas nečekejte. Je plný emocí především z domácí strany. Navíc se napětí stupňovalo, protože Liberec prohrával.

„K první žluté kartě nemám výhrady, to bez diskuze. Ale u té druhá ať se na mě nikdo nezlobí, ale dostat žlutou za tohle? Že běžím dvacet metrů k rozhodčímu a dostanu ji na popud pomezního? To mi přijde divné,“ uvedl Kúdela.

Liberecký kouč Jindřich Trpišovský zase na tiskovce k verdiktům Zelinky při udělení žlutých karet Kúdelovi pronesl. „Přišlo to z ničeho, ani první zákrok nebyl na žlutou. To by muselo dostat žlutou kartu šedesát hráčů.“

Ruka a faul ve vápně - bez povšimnutí sudího

Za žluté karty Kúdelovi a Kerbrovi se Zelinka před komisí rozhodčích zřejmě zpovídat nebude. Chyboval při jiných situacích podobně jako pomezní Matěj Vlček.

Zelinka v nastaveném čase druhého poločasu neodpískal pokutový kop za faul domácí Mikuly na Šurala, který skluzem zasáhl protivníka a vůbec ne míč. Přitom zákrok měl přímo před sebou, viděl ho z pěti metrů.

Ve hře nechal pokračovat i v momentu, kdy liberecký kapitán Coufal zahrál v pokutovém území rukou, kterou měl od těla a ve výši prsou. Zastavil tím slibnou možnost Ben Chaima. I v této situaci měl Zelinka nařídit penaltu.

Pomezní Vlček zase odmával ofsajd sparťanu Zahustelovi, který přihrál skórujícímu Štetinovi. Sparťanský krajní obránce v ofsajdu nebyl.

Komise rozhodčích kontroverzní momenty posoudí během pondělního jednání.