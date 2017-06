Uzdravený brankář Kolář se popere o místo liberecké jedničky

Mezitím si totiž prožil zdravotní trable, které mu málem ukončily kariéru. „Začal jsem brzy, ale pak bohužel přišlo zranění, rok a půl jsem marodil, což mě hodně zabrzdilo. Měl jsem i trochu problémy v hlavě,“ přiznává Kolář.

Vleklý zánět Achillovy šlachy nevyřešily prášky ani injekce. Kolářovi nakonec pomohla až operace v České Lípě a vloni v zimě mohl začít trénovat. Černé myšlenky, že s vrcholovým fotbalem je konec, se rozplynuly.

K návratu na post brankářské jedničky měl blízko už před rokem, jenže klub nakonec na poslední chvíli přivedl slovenského gólmana Martina Dúbravku a ten pak v sezoně mezi tyče nikoho nepustil. „Bylo strašně těžké si to srovnat v hlavě. Člověk se na něco připravuje a pak přijde nový gólman. Ale tak to ve fotbale prostě chodí,“ uvědomuje si Kolář.

Loňskou sezonu tedy strávil nejdřív na hostování ve Varnsdorfu a jaro pak v liberecké juniorce. „Ve Varnsdorfu to bylo super, je to dospělý fotbal a pro gólmana je v podstatě jedno, jestli hraje první nebo druhou ligu. Hlavně když chytá.“

Teď se Ondřej Kolář s libereckými spoluhráči potí v letních tropech na kondičním soustředění v Nymburku a chce zabojovat o další příležitost v brance trojnásobných mistrů ligy. Předpoklady by k tomu byly: Dúbravka odešel do Sparty a o postu brankářské jedničky by se mělo rozhodnout mezi ním a dalším adeptem Václavem Hladkým.

„Šance je velká. Musím makat a přesvědčit trenéry, že si ji zasloužím,“ uvědomuje si liberecký odchovanec, který se začal s A-týmem Slovanu připravovat už v 17 letech.

Kolář během dovolené doléčil poslední bolístky. Teď se cítí dobře a věří, že všechno zlé už má za sebou. Do letních tréninků naskočil v úterý dobře připravený.

Nezahálel totiž ani v době volna. „Chodil jsem hrát beachvolejbal, který je pro gólmany dobrý, protože trénuje odhad na balon, výskok a zpevní kotníky. Taky jsem posiloval s kondičním trenérem a chodil běhat,“ popisuje gólman, který má zatím na kontě 17 ligových startů.

Jestli k nim na podzim přidá další, ukáží už následující týdny. Doufá, že letos na poslední chvíli klub žádného nového gólmana nepřivede. „Ale o tom trenéry musíme přesvědčit my s Vencou a sami se poprat o místo v brance,“ ví Ondřej Kolář, brankář s číslem 1 na dresu.