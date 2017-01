Fotbalistům Liberce se rýsuje velká posila: Bosančič už trénuje U Nisy

„V sobotu se k nám připojil a dohaduje se o smlouvě,“ potvrdil liberecký trenér Jindřich Trpišovský. Bosančič strávil v Liberci tři a půl roku a patřil k oporám týmu, s nímž v roce 2012 získal i mistrovský titul. Začátkem roku 2013 ze Slovanu odešel a vyzkoušel si exotická angažmá v Koreji, Číně a naposledy v Thajsku.

Miloš Bosančič by se mohl stát zatím největší zimní posilou libereckého týmu, který v zimě opustila řada fotbalistů. Podle kouče Trpišovského aktuálně žádný další hráč na cestě do týmu není. „Máme vytipované hráče, probíhají jednání, ale v reálné době asi nikdo nedorazí,“ připustil trenér Liberce.

Vedení Jihlavy potvrdilo, že se tým od Nisy v létě zajímal o některé její záložníky. Nyní se nejvíce spekuluje o možném příchodu Petera Šulka, s nímž už v Jihlavě nepočítají.

Fotbalisté Liberce se po návratu z kondičního soustředění na Kypru vrátili do drsné české zimy a včera vstoupili do Tipsport ligy. Vůbec se jim to nepovedlo, na umělé trávě v Mladé Boleslavi prohráli s boleslavským týmem 1:4. Čestnou trefu Slovanu zaznamenal v 66. minutě krásnou ranou Karafiát.

„Před třemi dny jsme byli v teple na přírodní trávě, teď jsme v zimě na umělce, ale musíme se přizpůsobit. V únoru to v lize nebude o moc lepší,“ uvedl trenér Jindřich Trpišovský.

„Boleslav byla rychlejší a dynamičtější, my měli problém s komunikací a prostorem, protože jsme dosud trénovali hlavně na malém hřišti. Máme ale hodně na čem pracovat. Hlavně v obraně,“ dodal.

Do Boleslavi vzal 15 hráčů včetně dvou juniorů, kvůli lehčím zdravotním potížím se musel obejít bez stoperů Pokorného a Latky, záložníka Vůcha a útočníka Baroše. Jablonec musel hrát na sněhu

Když dorazili fotbalisté Jablonce do Nymburku na přípravný zápas proti Zápům, čekalo je nepříjemné překvapení: zmrzlý terén s několikacentimetrovou vrstvou neodklizeného sněhu.

„Kdybychom věděli, že terén bude takto neupravený, raději bychom to sehráli v Jablonci. Bylo to nebezpečné a jsme jen rádi, že se nikdo nezranil. Místní pořadatelé se tomu moc nevěnovali,“ rozčiloval se jablonecký kouč Zdeněk Klucký.

Jeho svěřenci prohráli s třetiligovým soupeřem první poločas 0:1, ale po změně stran otočili na konečných 2:1 pro Jablonec slepenými góly Houser a Mehanovič.