Za Fiorentinu a PAOK jsou v Liberci rádi. Ale Karabach jsme nechtěli

Liberec byl nalosován do skupiny J k Fiorentině a PAOK Soluň, poté k nim přibyl ještě Karabach Agdam.

Liberečtí, kteří ceremoniál z Monaka sledovali společně, si přáli United a nechtěli do skupiny L k Villarrealu a Steaue Bukurešť. „Byli jsme rádi, když jsem se jim vyhnuli. Villarreal a Steauu jsme nechtěli,“ řekl Trpišovský.

„A ve chvíli, kdy jsme byli vylosováni k Fiorentině a k Soluni, byli jsme hodně spokojení. Jde o týmy, které by nám mohly vyhovovat, navíc jde o zajímavé destinace. Bohužel nám to trošku zkazil Karabach,“ poznamenal Trpišovský.

Karabach je ázerbájdžánský klub, který svá utkání hraje v Baku. Ve 3. předkole Ligy mistrů hrál v Plzni 0:0, v odvetě dlouho vedl 1:0, měl spoustu šancí a nakonec v závěru inkasoval z jednoho nákopu. Poté se však probil přes IFK Göteborg do Evropské ligy.

„Tam jsme úplně nechtěli, ať už kvůli cestování, nebo i vzhledem k jejich kvalitě, o níž se přesvědčila Plzeň. Na to, že jsou ze čtvrtého koše, je to těžký tým a nepopulární destinace,“ řekl liberecký kouč.

Naopak na souboj s pátým týmem italské ligy z Florencie se hodně těší. „Jde o tým z krásného města s obrovskou tradicí. Hráli tam skvělí hráči, navíc tam panuje skvělá atmosféra.“

A šance na postup?

„Ze sportovního hlediska to bude hodně vyrovnaná skupina, která by mohla být hratelná. Z tohoto pohledu jsem spokojen. Celkově bych to nazval takovou střední spokojeností, mírným optimismem. Všichni jsme si přáli Manchester, ale takto máme zase z prvního koše relativně hratelného soupeře,“ uvedl na adresu Fiorentiny.

Liberec se do základní skupiny dostal potřetí za poslední čtyři roky. „Hlavně jsme rádi, že jsme ve skupině, potom už si člověk nemůže vybírat. Už se na tyto zápasy velmi těšíme.“