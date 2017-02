Fotbalisty Liberce povede do ligového jara nový kapitán Coufal

„Věřím, že to bude fungovat, pořád jsem relativně mladý a o všem se budu samozřejmě radit se staršími spoluhráči jako jsou Milan Baroš, Martin Latka nebo Ondra Kúdela a spolu budeme komunikovat s trenérem.“

Vladimír Coufal je v Liberci čtyři a půl roku. Ve svých 24 letech je v týmu od Nisy s přehledem služebně nejstarším hráčem. Není proto takovým překvapením, že po odchodu bývalého kapitána Lukáše Pokorného do francouzského Montpellieru ukázal trenér Trpišovský právě na něj.

„Tentokrát jsem kapitána volil já ve spolupráci s realizačním týmem,“ uvedl liberecký kouč na nedávné besedě s fanoušky.

Coufal je ostravským odchovancem, všech svých dosavadních 84 ligových zápasů však odehrál v dresu Liberce. Na kontě má jediný vstřelený ligový gól, v Evropské lize se ale dokázal trefit už třikrát. Památná je jeho branka z minulého podzimu, kdy Coufal zařídil libereckou výhru v Marseille.

Hráči se kolem něj neustále mění, on v Liberci zůstává. Jako mohykán. „Je fakt, že ve Slovanu jsem z kluků nejdéle a už jsem si v každé letní nebo zimní přípravě na neustálé změny v kádru vlastně zvykl. Spíš by mi přišlo divné, kdyby tým zůstal pohromadě,“ komentuje se smíchem liberecké hráčské turbulence. Jen letos v zimě opustilo Slovan 11 hráčů v čele s oporami Sýkorou a Pokorným, do týmu naopak přišlo 9 nováčků...

I Vladimír Coufal však už měl nakročeno pryč z Liberce, loni v létě kolem něj kroužila Slavia. „Myslím, že už bylo před podpisem smlouvy, ale pak se jednání protahovala a já ztrácel trpělivost. A když jsem nastoupil do přípravy v Liberci, tak jsem se rozhodl, že už nebudu v jednání se Slavií pokračovat, a zůstal jsem ve Slovanu,“ vysvětlil obránce.

Teď se coby kapitán bude snažit vytáhnout Liberec, který je po podzimu až třináctý, co nejdřív z pásma ohrožení. „V úplně stejné situaci už jsme byli před dvěma roky, hodně jsme se upínali k prvnímu kolu, ale rupli jsme doma se Slavií, pak jsme prohráli ještě dvakrát, a to už byla opravdu krize, mluvilo se o sestupu a bylo to šílené,“ vzpomíná Coufal. „Takovou atmosféru už nikdy nechci zažít. Proto letos ten začátek jara musíme chytit mnohem líp.“