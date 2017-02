O lize snil liberecký záložník Šulc od přípravky. Teď do ní má blízko

Po kapitánu Pokorném, který v zimě odešel do francouzského Montpellieru, by se Šulc mohl stát dalším odchovancem Slovanu, který to dotáhl až do A-týmu.

„O tom, že budu nastupovat za A-tým, jsem snil už od dětství. Vždyť už od přípravek, co tu hraju, jsem si představoval, jak bych jednou rád hrál ligu. Ale aby se mi to splnilo, musím i dál makat a dřít. Chci se do týmu probojovat,“ řekl Šulc v rozhovoru pro klubový web.

Trenéru Trpišovskému se Šulcovy výkony zamlouvaly. Když Liberec před třemi týdny porazil Varnsdorf 5:2 a Šulc vstřelil čtvrtý gól svého týmu, kouč na jeho adresu řekl: „Kdybychom hráli mistrovské utkání v této chvíli, asi by byl v základní sestavě, protože se jeví skutečně velmi dobře. Je mimořádně rychlý, skvěle vede míč a navíc má skvělou kondici.

Podle testů jde o jednoho z nejlépe připravených hráčů. Nechci ho přechválit, ale pokud bude pokračovat takto dál, může na jaře patřit do základní sestavy nebo do užšího kádru.“

Od té doby se konkurence v libereckém týmu s příchodem posil zvýšila, Šulc má ovšem stále slušnou šanci zůstat v A-týmu. „V tuhle chvíli nevím, jestli půjdu zpět do juniorky, nebo zůstanu. S A-týmem každopádně pokračuji až do konce zimní přípravy. Potom mi trenéři řeknou, jak to se mnou bude. Budu zkrátka dál bojovat o místo,“ uvedl Šulc.

Nastoupil i v sobotní ligové generálce proti Jihlavě a na hřišti patřil k lepším libereckým hráčům.

Na levém kraji zálohy, kde mladík obvykle operuje, panuje v Liberci docela tlačenice. Nastupovat zde mohou třeba Ekpai, Vůch nebo Kerbr. „Snažím se od nich leccos okoukat, jak hrají, jak řeší různé situace... Zkrátka se snažím i díky tomu, že se od nich mohu učit, posouvat dál,“ říká Šulc skromně.

Pořád nemůže uvěřit tomu, že v kabině sedí společně s nejlepším střelcem evropského šampionátu v roce 2004 Milanem Barošem. „O něčem podobném jsem ani nesnil. Už když jsem byl malý kluk, koukal jsem tehdy na Euro a říkal si, jak je to výborný hráč. A to je i teď. I od něj se toho snažím co nejvíc přiučit.“

Liberec je v lize sice jen kousek nad sestupovým pásmem, ale Jan Šulc je přesvědčen, že to nepotrvá dlouho. „Myslím si, že současný kádr má velkou kvalitu. Kluci rozhodně půjdou tabulkou nahoru. A kdo ví, třeba by se jim mohlo dařit také v poháru,“ míní talentovaný fotbalista.