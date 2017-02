Rozpačitá generálka fotbalistů Liberce ukázala mezery v obraně

Hosté z Vysočiny byli v Liberci lepším týmem a nebýt zbrklosti v zakončení a skvělých zákroků domácího brankáře Dúbravky, odvezli by si od Ještědu výhru.

„Musíme hodně přidat hlavně v obranné fázi a ve středu hřiště, kde jsme měli velké problémy. Nemůžeme si dovolit ztrácet tolik míčů,“ řekl liberecký trenér Jindřich Trpišovský. „Oproti posledním utkáním jsme byli hodně nepřesní. Nedrželi jsme dobře střed hřiště, prohrávali jsme množství osobních soubojů a vysoko postavená obrana pak měla problémy.“

Liberec znovu buduje od základů nový tým a na jeho výkonu se to proti Jihlavě podepsalo. V obraně z podzimní sestavy zůstal v úvodní jedenáctce jen Coufal, který bude novým kapitánem Slovanu. Nový je i útok, kde nastoupila dvojice Potočný - Voltr.

V chladném sobotním podvečeru se Liberečtí rychle ujali vedení po pěkné křížné střele Breiteho. Jihlava ovšem díky brankám nebezpečných ofenzivních hráčů Ikauniekse a Batiojy průběh otočila. Na konečných 2:2 vyrovnával z penalty navrátilec do liberecké zálohy Bosančič.

Liberci se rozpadla osvědčená stoperská dvojice. Nejdřív se zranil Hovorka, poté tým opustil kapitán Pokorný, který už nyní válí za francouzský Montpellier. Hovorka navíc minulý týden přestoupil do Sparty, takže s ním liberečtí trenéři nemůžou počítat ani do budoucna.

V posledních utkáních dostala ve středu obrany důvěru nová dvojice Kúdela-Kouřil. A proti Jihlavě moc nepřesvědčila.

O konečném složení obrany – a nejen jí – zatím v Liberci není úplně jasno. „Zkoušeli jsme variantu s Mikulou na levém kraji obrany, protože Kerbr nemůže kvůli vyloučení první zápas hrát. Vláďa Coufal se vrací po zranění, stopeři jsou úplně noví a navíc Obročník se také vrátil teprve v zimě,“ vypočítal kouč Trpišovský, který podle svých slov má jasno o sedmi hráčských postech.

„Souhra bude náš největší problém, to víme. Máme dalších osm dní na to, abychom to vypilovali a jsem rád, že nám zápas s Jihlavou ukázal, co všechno musíme zlepšit.“

Do jarních ligových bojů vstoupí Slovan za týden doma proti čtvrtému Zlínu. Do té doby by se měla sestava ještě lehce proměnit. „Doufám, že se nám podaří dotáhnout příchod jednoho univerzálního defenzivního hráče, který je pro nás hodně důležitý,“ řekl Trpišovský. Nejvíc se mluví o příchodu mladého slávisty Tomáše Součka.