Zbrojovka hledá útočníka. Může být vyvoleným neznámý vlasáč?

Levá, pravá. Párkrát si hodil míč na prsa a prohnul se jak rákoska, kterou v Obecné škole šlehal rázný kantor Igor Hnízdo. Zatímco ostatní brněnští fotbalisté si chvíle před začátkem druhé půle krátili debatou, Irvingly van Eijma si raději žongloval s balonem.

Logicky, v týmu nikoho neznal. „Nebylo to pro něj jednoduché, skočit hned do zápasu, když s námi vůbec netrénoval, neznal nás a nevěděl, co od nás očekávat,“ přemítal Milan Lutonský ze Zbrojovky, která v sobotním prvním přípravném zápase remizovala se Zlatými Moravcemi 1:1 (přehled všech víkendových duelů zde).

Proti celku z nejvyšší slovenské soutěže vyslali Brňané plejádu testovaných mladíků, jejichž jména a kariéru si museli diváci na žebětínském stadionku hledat na mobilech. Jen posuďte sami: Matej Jakúbek, Rajmund Mikuš nebo Nizozemec Alvin Fortes, jenž v Brně trénuje od startu přípravy.

Jeho 23letý krajan van Eijma se zase pohyboval na hrotu – tedy pozici, která Zbrojovku pálí nejvíce. „Je to kluk, se kterým se dá pracovat,“ popisoval vytáhlého vlasáče brněnský trenér Svatopluk Habanec.

Může být rodák z Tilburgu, jenž hrál nejvýš ve druhé nizozemské lize, vyvoleným borcem na špici brněnské ofenzivy? „Nedokážu teď říct, jestli by mohl být útočník číslo jedna, nebo dva,“ nechtěl Habanec dělat rychlé soudy. „Potřebuju zjistit jeho silné stránky. Uvidíme, má na to týden.“

Za 75 minut proti Zlatým Moravcům reprezentant Curacaa naznačil, že není bijcem Řezníčkovského ražení. Spíš běhavý atlet, který se rád polaská s míčem. „Připomíná mi typově Moukanzu, který tu dřív byl,“ poznamenal křídelník Lutonský.

Z noviců nezklamal ani Fortes, jenž předvedl několik povedených individuálních akcí. „U obou hráčů panuje relativní spokojenost. Čekají nás teď dva přípravné zápasy, po kterých se posuneme dál,“ podotkl Habanec. Gólem po Lutonského akci se zase blýskl testovaný 22letý záložník Jakúbek.

V Žebětíně se celkově hrál svižný fotbal, který nenudil. „Všechno ve sprintech, nábězích. Z naší strany byla spousta střel ze střední vzdálenosti,“ vyzdvihl Habanec.

Úvodní předligový test leccos naznačil. Například, když se v první půli postupně vytrácel ze hry její tvůrce Tomáš Pilík, brněnská ofenziva tápala. „Viděl jsem, že po deseti dnech byl z některých dávek zničený. Pevně věřím, že bude mít lepší zápasy,“ konstatoval Habanec, jenž zvolil rozestavení 4–3–3. A zejména ve druhé půli Zbrojovka hosty ze Slovenska výrazně přehrávala. Obstála by ovšem obdobná sestava v ostré ligové řeži?

Zbrojovka nadále baží po útočníkovi, kterých má akutní nedostatek. Poté, co plzeňského Martina Chriena angažovala Benfica Lisabon (na jehož transferu by díky předběžnému kontraktu neměla být tratná ani Zbrojovka), by v Brně uvítali i jednoho středopolaře. „Minimálně do středy by se jedno jméno mělo objevit,“ naznačil trenér Zbrojovky, kterou pozítří čeká přípravný mač proti Trnavě.

Dorazí zvučnější posila? Nebo novic z Plzně jako součást kompenzace za kanonýra Řezníčka? Nebo si v Brně počíhají na hráčskou redukci nabitých kádrů Slavie či Sparty? „Může to tak být, ale nechci dělat něco dva tři dny před sezonou,“ uvedl Habanec. Čas na vyřešení otázek se pozvolna krátí, Zbrojovka do ligy vstoupí za 26 dní.