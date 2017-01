Jsi sobec a egoista, slyšel Ranieri od agenta. A Leicester dál uvadá

Teď Leicester od sestupové hrozby dělí pět bodů, ještě víc ale musí fanoušky strašit aktuální forma. Z posledních třinácti ligových zápasů jen dvě výhry, čtyři remízy a sedm porážek, od začátku roku žádný vstřelený gól... To je na obhájce titulu bída.

Nepovedlo se nahradit klíčového záložníka Kantého, Mahriz s Vardym sice dali pár gólů, ale nezáří tak jako v minulé sezoně. Ani posily se úplně nepovedly, snad s výjimkou útočníka Slimaniho, který ale teď chybí - je s Alžírskem na Africkém poháru národů.

Jak z bídy ven? Ranieri v posledních zápasech zkusil experimentovat s rozestavením, ale po náloži od Southamptonu si uvědomil, že ani tudy cesta nepovede.

„Chtěl jsem něco změnit, snažil jsem se najít to pravé řešení a pomoci hráčům. Ale asi jsem udělal chybu,“ uznal na tiskové konferenci. „Bylo to špatné rozhodnutí. Jak proti Chelsea, kdy jsme hráli na tři obránce, tak i proti Southamptonu, kdy jsme zkusili systém 4-3-1-2.“

Ranieri jako by se snažil stáhnout všechen tlak na sebe a ochránit hráče. Vyhazov mu sice zatím zřejmě nehrozí, v Leicesteru má silnou pozici, ale v poslední době se mu nepříjemnosti nakupily a ani on už není tak nedotknutelný jako v minulé sezoně.

Naposledy se do něj opřel Horacio Rossi, agent útočníka Leicesteru Leonarda Ulloy.

„Už jsem unavený z jeho neustálých lží,“ vypálil ostře. „Na turné před sezonou Leonardovi slíbil, že nekoupí dalšího útočníka, a pak přivedl Slimaniho. Potom povolil, že Leonardo může odejít, nakonec zase změnil rozhodnutí a řekl, že mu nabídne novou smlouvu. Jenže ani to nedodržel.“



To podle agenta Ullou naštvalo, takže sám požádal o zařazení na transfer listinu. Jenže ani v tom mu Ranieri údajně nevyhověl.

„Řekl, že věří, že Leonardo zůstane v Leicesteru, což vůbec není pravda,“ zlobil se Rossi. „Prostě se chová jako sobec a egoista, kterého vůbec nezajímá, jak trpí hráč, který pod ním vždycky nechal na hřišti všechno. Ničí mu kariéru: nutí ho zůstat, přitom ho od začátku v téhle sezoně postavil jen jednou.“



Co na to Ranieri? Popírá, že by měl s argentinským útočníkem nějaký problém.

„Leo je úžasný profesionál. Pokud zůstane, bude to O.K.,“ tvrdí Ranieri. „Fotbalista nemůže být profík jen na konci měsíce, když si jde pro výplatu. Musí taky něco obětovat. Ale s Leem jsem několikrát mluvil a máme výborný vztah. Musí pochopit, že pro případ jeho odchodu tu potřebujeme mít víc útočníků.“



Ať už s Ulloou nebo bez něj, Leicester čeká těžká práce. V příštím kole hraje v Burnley, pak doma s Manchesterem United. A body už teď nutně potřebuje, aby poskočil na bezpečnější místa. Nerad by opakoval příběh Manchesteru City z roku 1938, kdy jako dosud jediný úřadující šampion hned v následující sezoně sestoupil.