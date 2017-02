Mistr je bod od sestupu. Všechny nás to bolí, zní z Leicesteru

Fotbal

Dalších 7 fotografií v galerii CO SE TO S NÁMI STALO... Fotbalisté Leicesteru jako by nemohli uvěřit tomu, že v zápase proti Manchesteru United prohráli 0:3. | foto: Reuters

dnes 12:59

Nečekalo se, že by snad znovu zasáhli do boje o titul. Kdyby se pohybovali na pohárových místech, byl by to úspěch, experti je tipovali na střed tabulky. Málokdo ale odhadoval, že budou mít tak velké problémy. Fotbalisté Leicesteru si teď, pár měsíců poté, co se stali mistry v Premier League, musí přiznat realitu: Hrajeme o záchranu!

„Jsme úřadující mistři, ale je třeba si upřímně říct, že tahle sezona je hrozná,“ zlobil se brankář Kasper Schmeichel po nedělní jednoznačné domácí porážce 0:3 s Manchesterem United. „Všechny nás to bolí, situace není vůbec dobrá. To si musíme všichni uvědomit a zabrat, protože jinak sestoupíme.“ Dánský gólman nepřehání, kritický scénář se opravdu může naplnit. Teď dělí Leicester od sestupového místa už jen jediný bod a čtyři týmy, které jsou v tabulce pod ním, se začínají výkonnostně zvedat. Při pohledu na výsledky posledních kol odhalíte, že obhájce titulu má ze všech týmů v Premier League nejhorší formu. Čtyřikrát v řadě prohrál, bodoval naposledy na začátku ledna, kdy uhrál bezbrankovou remízu s Middlesbrough. A v posledních sedmi utkáních v lize dal jen jediný gól... Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Tohle že je ten tým, který v minulé sezoně udivoval rychlým a dynamickým fotbalem? Ten, který dokázal porážet velké favority a nakonec jim senzačně sebral titul? Ten, který v létě opustil jen záložník Kanté a naopak přivedl do každé řady posily? Skoro se tomu nechce věřit. Najednou je všechno jinak - Leicester nedává góly, obrana chybuje, Kantého se v záloze nepovedlo nahradit a útočné opory Vardy nebo Mahriz jsou poloviční. Ani doplnění týmu se nepovedlo, žádná z posil nezáří. Třeba stoper Hernandez se po půl roce a čtyřech odehraných zápasech pakoval a už je zpátky ve Španělsku. Přesně před rokem si Leicester užíval euforii, porazil Manchester City 3:1 a v čele tabulky utekl pronásledovatelům na pět bodů. Teď vyhlíží záchranářský souboj se Swansea a fanoušci dumají nad tím, kde je problém. Část z nich dokonce při utkání s Manchesterem opustila stadion po třetím gólu, což v Anglii není úplně běžná věc. Možná už ztratili důvěru v trenéra Claudia Ranieriho, hlavního hrdinu loňské mistrovské pohádky. Uškodilo mu, když se rozhádal s útočníkem Ulloou: argentinský čahoun pod ním v této sezoně hraje málo, ale italský kouč mu zatrhl zimní odchod. Hned se začalo psát o tom, že hráči už za Ranierim nestojí, že ztratil důvěru kabiny. To zkušený trenér odmítá. „Držíme spolu. Jsem s hráči spokojený a oni jsou spokojení se mnou. Musíme všichni společně zabojovat,“ prohlásil. „Kdyby byl někdo naštvaný, může jít za šéfem klubu, ale o nikdo to neudělal.“ Jasné je jedno - kdyby Ranieri loni nezískal titul, současnou mizérii by těžko ustál. Jenže i v jeho případě má trpělivost vedení své hranice. Kdyby se bídná série z posledních kol měla natahovat dál, zřejmě by skončil. V neděli proti Swansea už body Leicester nutně potřebuje. Když je nezíská, bude znovu o něco reálnější, že obhájce titulu v Anglii podruhé v historii spadne do druhé ligy.