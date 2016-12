Na libereckém turnaji slavil Slovanka Team s Vůchem či Štajnerem

V mužstvu vítězů se představili například současný liberecký hráč Vůch či bývalé liberecké stálice Štajner a gólman Hauzr.

„Takové turnaje máme v tomto období všichni rádi a my prvoligoví hráči chceme, aby nás viděli fanoušci i o svátcích,“ řekl Egon Vůch, liberecký záložník, který pomohl ve finále Slovanka Teamu jedním gólem. „Už na začátku turnaje si nás moderátor Jakub Kohák vybral za svůj mančaft a za každou cenu chtěl, abychom to vyhráli. A když se to povedlo a navíc si zahrajete s takovým fotbalistou, jako je Štajny, tak je to paráda.“

O bronzu rozhodl až penaltový rozstřel, ve kterém byl šťastnější celek Restaurace U Pecků, obhájce loňského prvenství Slovan Hrádek se musel spokojit se 4. místem.

Na Lasvit Cupu opět bojovalo deset týmů, ve kterých se představili další prvoligoví fotbalisté Mihálik z Jablonce či Diviš ze Slovácka. Pozornost téměř pěti stovek diváků budil také „herecko-hvězdný“ Real Top Praha, a to i přesto, že ve skupině nedosáhl ani na bod. Fanoušky bavili svými vtipnými hláškami moderátoři Petr Švancara, někdejší ligový útočník, a showman Jakub Kohák.

„Úroveň nejen závěrečných zápasů byla výborná, každý ze semifinalistů mohl vyhrát, ale Štajnerova Slovanka si to asi zasloužila nejvíc,“ uvedl Petr Forman, jeden z hlavních organizátorů turnaje.