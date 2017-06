Švédský profesor LL je největší hvězdou Norska. A bacha: na Čechy umí

Konečně poprvé prohrál (1:2), ale byla to šichta. Island v listopadu 2014 při kvalifikaci v Plzni potopil smolný vlastní gól. Při čtvrtém pokusu, který se uskutečnil přesně před dvěma lety, se skóre otočilo. Plusový bod pro Lagerbäcka.

V sobotu nadchází souboj číslo 5.

Aby se to barevně pletlo ještě víc, trenérský profesor má na sobě teplákovou soupravu s modrým křížem, nově totiž cepuje Norsko.

Kdyby měl pokračovat ve své slibné bilanci proti Česku, způsobí soupeři vážný problém, to si přiznejme na rovinu. Národní tým nesmí ztratit, už takhle ve světové kvalifikaci dohání výrazné manko z loňska.

Reprezentační obránce Filip Novák se v zápase proti Norsku snaží vybojovat míč.

„I když nemáte Rosického nebo Čecha, neřekl bych, že stojím proti nejslabšímu českému výběru. Nejde to moc srovnávat, ale vím, že pořád máte dobrý tým, disciplinovaný, dobře organizovaný. Naší prioritou je ovšem vítězství,“ prohlásil Lagerbäck, když v pátek na národním stadionu Ullevaal ukončil dopoledne trénink.

Na hřiště přišel o pět minut dřív než hráči. Klasicky v teplákové soupravě, v brýlích, lehce v záklonu a s rukama za zády. Spočítal oranžové kužele, zkontroloval papírek s poznámkami a nasadil si kšiltovku, protože začalo mžít.

Norsko doufá, že právě on zastaví bolestný pád.

Od roku 2000 nebyli Norové na žádné větší akci a na mistrovství světa v Rusku mohou také zapomenout, protože mají jen tři body za lopotnou výhru nad San Marinem. Z posledních čtrnácti zápasů prohráli deset a na nejbližší utkání prodali jen patnáct tisíc lístků.

„Díky Lagerbäckovi se vrátila naděje,“ tvrdí Vegard Aulstad, reportér z listu Verdens Gang.

To nezní moc dobře pro český tým.

Předchůdce Per-Mathias Högmo byl spíš romantik. Chtěl útočit jako Barcelona a bránit jako Atlético Madrid, takže ho fanoušci považovali za naivního trenérského snílka. Nikdy ho nebrali vážně. Osmašedesátiletý Lagerbäck je jiný kadet. Mluví ostře, neutíká od reality, používá břitký humor. Ale nesměje se mu, čeká na reakce obecenstva.

Per-Mathias Högmo motivuje norské fotbalisty v duelu s Českem.

„Nejsem kouzelník, aby se všechno spravilo hned,“ tvrdí. Musí vědět, že největší hvězdou současného Norska je právě on.

Muž, který kdysi okukoval taktiku od Alexe Fergusona.

Muž, který pětkrát za sebou dovedl Švédsko na velký turnaj.

Muž, který za porušení večerky vyřadil z reprezentace hvězdného útočníka Ibrahimovice.

Muž, který pobláznil Island pohádkovou jízdou na loňském Euru.

„Po prvním zápase v Severním Irsku (0:2) zavládla nespokojenost. Norové byli málo agresivní, proto čekám, že kolega Lagerbäck bude chtít mužstvu vtisknout islandský způsob hry. Agresivní, důrazný, jednoduchý. Samozřejmě s dlouhými auty, kterými Islanďané byli pověstní. Na to si musíme dát bacha,“ varoval český kouč Karel Jarolím.

Norové měnili trenéra po listopadové porážce 1:2 v Edenu. Nejprve chtěli respektovaného Staleho Solbakkena, neprošlo to však přes FC Kodaň, se kterým je Solbakken léta spjatý. Druhá volba už klapla, Lagerbäck byl volný. Jeho gáže se odhaduje na 12 milionů korun, což není nic přemrštěného. S jazykem není problém už vůbec žádný. Jako by se Čech domlouval na Slovensku.

Lars Lagerback

„Myslíte, že nemám co ztratit?“ řekl při úvodní řeči, když se přijel do Osla představit na otočku ze Švédska. „Takhle já nepřemýšlím. Čeká mě vzrušující práce. Chci vrátit Norsko na vítěznou cestu. Určitě nemáte horší hráče než Island.“

Jak známo, nebojácní válečníci z Islandu postoupili mezi nejlepších osm týmů Evropy a Lagerbäckovi z úcty nabízeli, jestli se nechce stát novým ostrovním prezidentem.

Češi věří, že norský návrat na vítěznou cestu se ještě odloží.

První zápas Lagerbäck prohrál a ve druhém by se hodilo totéž. Hráči národního týmu a především jejich kouč Jarolím by prožili daleko klidnější prázdniny.

„Potřebovali bychom tři body jako sůl, pakliže si chceme udržet naději na druhé místo. Prostě je důležité ten zápas zvládnout, ať máme na konci kvalifikace o co hrát,“ zavelel Jarolím.

Jen pro připomenutí: do konce zbývá pět zápasů, ve kterých není prostor na chyby. Pomineme-li souboj se suverénním Německem, měli by Češi pokaždé vyhrát. To je ideální stav, který jim zaručí druhé místo ve skupině a listopadovou baráž.

První úkol zní jasně: nenechat se obelstít taktikou pana profesora Lagerbäcka.